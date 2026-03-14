Δυτική Αχαΐα: Διέρρηξαν αποθήκη και έκλεψαν εργαλεία, ρούχα και λάδι

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, όπως ανακοινώνει η αστυνομία, ενεργώντας από κοινού, με δυο ημεδαπούς άνδρες, μετέβησαν με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συλληφθέντα σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και διέρρηξαν αποθήκη, αφαιρώντας εργαλεία συνολικής αξίας -400- ευρώ, εξήντα ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, είδη ρουχισμού και δέκα κιλά ελαιόλαδου.



Οι αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού εντόπισαν το αυτοκίνητο στη Γαστούνη Ηλείας και το κατέσχεσαν ως μέσο τέλεσης κλοπής.