Κεφαλονιά: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αλειμματά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς της Κεφαλονιάς, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ. Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.