Κεφαλονιά: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αλειμματά

Επιχείρησαν 32 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς της Κεφαλονιάς, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ. Οι δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Πάτρα: Του έκλεψαν 200 ευρώ κάρτες και έγγραφα, από φορτηγό
Ποιο είναι το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα
«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»- Ο εμβληματικός πίνακας παρουσιάζεται στο Ξενοκράτειο - ΦΩΤΟ
