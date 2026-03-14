«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»- Ο εμβληματικός πίνακας παρουσιάζεται στο Ξενοκράτειο - ΦΩΤΟ

Ο εμβληματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), που «ταξίδεψε» από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ, βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου.

Σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, παρουσιάζεται στο Ξενοκράτειο το έργο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα από το γαλλικό μουσείο, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Το παρών δίνουν επίσης ο Νίκος Αλιάγας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.