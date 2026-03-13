Ο Πατρινός Δημήτρης Θ. Κούτρας έγραψε ένα βιβλίο-μελέτη για τον Αριστοτέλη Ωνάση

Το νέο, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο "Αριστοτέλης Ωνάσης: Ένα ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα", Αναψηλάφηση μιας επιχειρηματικής εποποιΐας, που είναι μία ιστοριογραφική μελέτη από τον Πατρινής καταγωγής συγγραφέα Δημήτρη Θ. Κούτρα, κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο από τις εκδόσεις 24γράμματα & αξίζει πραγματικά κάποιος να το διαβάσει.

Λίγα λόγια για το έργο

Βασική επιδίωξη της παρούσας μελέτης είναι να σκιαγραφηθούν, μέσα από τη σκόπιμη έμφαση που αποδίδεται σε ορισμένα κομβικά σημεία της διαδρομής του, ο τρόπος σκέψης και δράσης, η επιχειρηματική λογική, η ιδιοσυγκρασία και ως ένα βαθμό ο ψυχισμός του Αριστοτέλη Ωνάση, όλα αυτά ενταγμένα στην ιστορική πραγματικότητα της εποχής τους.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο επισημαίνεται η πολύμορφη κοινωνική προσφορά του πλοιοκτήτη συνεισφέροντας στην αποκατάσταση της υστεροφημίας του και αναδεικνύεται το μέγεθος της κοινωφελούς δράσης του εν ζωή αλλά και μετά θάνατον, μέσω της σύστασης του ομώνυμου ιδρύματος. Ανιχνεύεται σε αυτή τη βάση η ανθρώπινη πλευρά του παράλληλα με εκείνη της επιχειρηματικής ιδιοφυΐας, ενώ ο ίδιος επαναπροσδιορίζεται ως οριακή και τραγική φυσιογνωμία που υπερέβη τα κοινά ανθρώπινα μέτρα.

Ο Δημήτρης Θ. Κούτρας έχει ερευνήσει επί μήνες το υλικό του ενώ πέρα από την ιστοριογραφική και επιστημονική του προσέγγιση, δίνει και τη δική του "ψυχογραφική" ματιά, την ανθρώπινη στο θέμα και πρόσωπο του βιβλίο του, γεγονός που το καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό στον αναγνώστη.

Ο Δημήτρης Θ. Κούτρας που παλιότερα έχει εργαστεί και στο χώρο του Τύπου (στην Πατρινή εφημερίδα "Η Ημέρα") έχει γεννηθεί και ζει στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος ανθρωπιστικών σπουδών με κατεύθυνση στη σύγχρονη ιστορία. Έχει ασχοληθεί με ένα ευρύτερο φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως η κοινωνική θεωρία, οι πολιτικές ιδεολογίες και η φιλοσοφία της επιστήμης. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων στον τοπικό Τύπο, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διαμόρφωση και επιμέλεια ακαδημαϊκών κειμένων. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο πεδίο των κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών ιδιωτικά αλλά και συνεργαζόμενος με διαδικτυακά φοιτητικά φροντιστήρια.

Στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται περιστασιακά με το σχέδιο, επιχειρεί σύντομες αποδράσεις στη φύση και αξιοποιεί τις δυνατότητες του αστικού τοπίου για μικρές ποδηλατικές διαδρομές.

Ο Δημήτρης Κούτρας τα τελευταία χρόνια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, εφοπλιστής, επιχειρηματίας και ευεργέτης, και ένας από τους διασημότερους «κροίσους» του 20ού αιώνα έζησε από το 1906 έως τις 15 Μαρτίου του 1975 που έφυγε από τη ζωή.

*Το βιβλίο του Δημήτρη Κούτρα περιλαμβάνει στις τελευταίες σελίδες του & φωτογραφικό υλικό.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ