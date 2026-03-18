Πάτρα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου της συγγραφέως Κάτιας Μαυρίδη, "Ο Πόνος των Θεών"

Οι εκδόσεις Σιδέρη και το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου -Γωνιά του Βιβλίου προσκαλούν το κοινό στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου της Αχαιής στην καταγωγή, συγγραφέως Κάτιας Μαυρίδη με τίτλο: "Ο Πόνος των Θεών" την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 & ώρα 7 το απόγευμα στην Στέγη Γραμμάτων ''Κωστής Παλαμάς'' στην οδό Κορίνθου 241 στην Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ιωάννα Καράνταλη -συγγραφέας,

Αφροδίτη Σκαλτσά-Δημητρακοπούλου, Αναγνώστρια.

Διαβάζουν αποσπάσματα οι ''Ταξιδευτές της Πρόζας''.

Να σημειωθεί πως μία μέρα πριν το Σάββατο 21/3, θα παρουσιαστεί το προηγούμενο βιβλίο της Κάτιας Μαυρίδη στους φιλόξενους Μύλους στο Μπεγουλάκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύλων Πατρών ''Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος κ' Παύλος'', οι εκδόσεις Σιδέρη και το βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου -Γωνιά του Βιβλίου, συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου της συγγραφέως Κάτιας Μαυρίδη με τίτλο: ''Το μυστικό του μοναστηριού'' το Σάβαβτο 21/3/2026 και ώρα 7:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ι.Ν Αγίων Αποστόλων Πέτρου κ' Παύλου Μύλων Πατρών.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Χρυσάνθη Μεργούπη -Δεϊμέζη, καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας.

Αφροδίτη Σκαλτσά-Δημητρακοπούλου, Αναγνώστρια ενώ θα διαβάσουν αποσπάσματα οι ''Ταξιδευτές της Πρόζας''.

Ο Πόνος των Θεών - λίγα λόγια

Στη λαµπρή πόλη της Αντιόχειας του 4ου αι. µ.Χ., όταν η διαµάχη Χριστιανών και ειδωλολατρών κορυφώνεται, δύο νέοι εξαναγκάζονται να παντρευτούν, παρά τη θέλησή τους. Εκείνη, η Θεοδώρα, είναι Χριστιανή, κόρη ενός διεφθαρµένου βουλευτή· εκείνος, ο Αριστόµαχος, είναι ένας φλογερός φιλόσοφος, πιστός στη θρησκεία των παλιών Θεών και, συνάµα, ένας τροµερά δύσκολος άνθρωπος, του οποίου την καρδιά κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ να ξεκλειδώσει… Παρά την αρχική αµοιβαία περιφρόνηση και τις ατελείωτες διαµάχες, οι δύο νέοι θ’ανακαλύψουν πως οι διαφορές τους δεν µπορούν να σταθούν εµπόδιο µπροστά στον έρωτα που θα κατακλύσει τελικά όλη τους την ύπαρξη. Μια τελετή µαύρης µαγείας όµως, πίσω από την οποία κρύβεται µια συνωµοσία για την ανατροπή του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, θα οδηγήσει στην καταδίωξη αθώων κι ενόχων και στον διωγµό των ειδωλολατρών της Αντιόχειας. Θα καταφέρει η Θεοδώρα να σώσει, µέσα στη λαίλαπα των γεγονότων εκείνης της σκληρής εποχής, τη ζωή του ανθρώπου που λατρεύει;

Με φόντο την πολυκύµαντη ιστορία µιας οικογένειας, ξεδιπλώνονται έρωτες, µίση, ίντριγκες, αυλικές συνωµοσίες και λαϊκές εξεγέρσεις, µαγικές τελετές κι επικές µάχες µε τις φυλές του Βορρά. Ακούγεται ο ήχος της κατάρρευσης των αρχαίων ναών, οι ψαλµωδίες των νεόκτιστων εκκλησιών και τα µαθήµατα στις σχολές ρητορικής και φιλοσοφίας. Κι όλα αυτά, µε κέντρο τη σπουδαιότερη πόλη της Ασίας, στην οποία έµελλε να συναντήσει, στην αυγή του Βυζαντίου, η ελληνική παράδοση των Χριστιανών.

Η συγγραφέας Κάτια Μαυρίδη γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και µεγάλωσε. Ακολούθησε σπουδές τόσο στην Ιστορία όσο και στα οικονοµικά, στα οποία διακρίθηκε και αρίστευσε. Σήµερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στον Τοµέα Αρχαίας Ιστορίας του ΕΚΠΑ, µε τα θεµατικά της ενδιαφέροντα να εστιάζουν κυρίως στην περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας.

Παράλληλα εργάζεται εδώ και χρόνια στο χώρο των οπτικοακουστικών µέσων και της διαφήµισης. Ζει µόνιµα στο Χαλάνδρι µε τον άντρα της και την κόρη τους. Παράλληλα η µεγάλη της αγάπη για τους τόπους καταγωγής της, την Αχαΐα και τη Χαλκιδική, την κάνει να ταξιδεύει συχνά εκεί και αυτό έχει αφήσει έντονο αποτύπωµα στη συγγραφή της.

Άρχισε να γράφει από µικρή ηλικία και έλαβε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισµό διηγήµατος όταν ήταν δέκα ετών. Το "Μυστικό του Μοναστηριού", το 1ο της ιστορικό µυθιστόρηµα, εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη τον Ιούνιο του 2024. Γνώρισε επιτυχία και έλαβε εξαιρετικά θετικές κριτικές. Συνάµα, αποτελεί το πρώτο έργο µιας σειράς µυθιστορηµάτων µε ανάλογο περιεχόµενο, εµπνευσµένο από την Κατοχή και τον Εµφύλιο Πόλεµο.

"Ο Πόνος των Θεών" είναι το δεύτερο µυθιστόρηµά της, το οποίο διαδραµατίζεται την περίοδο του πρώϊµου Βυζαντίου. Η έµπνευση του προήλθε από τη µελέτη των αρχαίων παπύρων, την οποία πραγµατοποίησε στο πλαίσιο της διατριβής της. Οι πάπυροι αυτοί -από ερωτικές επιστολές και γράµµατα συλλυπητηρίων έως µαγικά ξόρκια κι από δικαστικές αποφάσεις έως αποσπάσµατα από σπουδαία, χαµένα έργα φιλοσοφίας- την εντυπωσίασαν. Αυτό (οι πάπυροι) της «πρόδωσαν» πόσο σύγχρονοι ήταν οι άνθρωποι της µεταβατικής εποχής της Ύστερης Αρχαιότητας στους έρωτες, στα µίση και στα βάσανα τους. Τέλος της έδειξαν, για µια ακόµα φορά, ανάγλυφα το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται η ανθρώπινη ιστορία…