Πριν βρεις τον σύντροφο της ζωής σου, γνώρισε αυτό το ζώδιο

Πριν αποφασίσετε να κατασταλάξετε με έναν γοητευτικό Ζυγό, έναν σταθερό Ταύρο ή έναν αφοσιωμένο Παρθένο, υπάρχει ένα ζώδιο με το οποίο –σύμφωνα με πολλούς αστρολόγους– αξίζει να βγείτε τουλάχιστον μία φορά.

Είναι συναρπαστικό, αστείο και απρόβλεπτο, αλλά κάτω από όλα αυτά κρύβει μια τρυφερή και αθώα καρδιά. Πριν μπείτε σε μια μακροχρόνια σχέση, ίσως αξίζει να σκεφτείτε να βγείτε με έναν Δίδυμο. Μπορεί κάποιοι να αντιδράσατε ήδη αρνητικά, αλλά αξίζει να ακούσετε τα επιχειρήματα.

Οι Δίδυμοι θεωρούνται από πολλούς ένα από τα πιο παρεξηγημένα, υποτιμημένα ζώδια, καθώς έχουν τη φήμη των εγωιστών, που παρατούν εύκολα τους άλλους όταν δεν τους χρειάζονται και βαριούνται γρήγορα. Μάλιστα, αρκετές ξεχωριστές προσωπικότητες ανήκουν σε αυτό το ζώδιο, όπως οι Prince, Stevie Nicks, Lana Del Rey, Bob Dylan, Tupac Shakur, Judy Garland, Naomi Campbell, αλλά και το διάσημο δίδυμο των John F. Kennedy και Marilyn Monroe.

Οι αστρολόγοι συχνά παρομοιάζουν το αρχέτυπο των Διδύμων με «σκανταλιάρικους» χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας, όπως ο Peter Pan, ο Willy Wonka και ο Robin Hood, με λίγα λόγια μυστηριώδεις φιγούρες που είναι ταυτόχρονα γοητευτικές και επικίνδυνες.

Αυτή είναι και η εγγενής δυαδικότητα των Διδύμων, η οποία συνδέεται με τον αστερισμό του Κάστορα και του Πολυδεύκη. Η ιδέα αυτή αποτυπώνεται επίσης στο σύμβολο του ζωδίου και στη γνωστή του σύνδεση με τα δίδυμα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστημονικοί όροι gemination και geminal αναφέρονται σε διπλά ή «δίδυμα» στοιχεία, καθώς προέρχονται από την ίδια λατινική ρίζα. Αυτή ακριβώς η διπλή φύση είναι που οδηγεί πολλούς να θεωρούν τους Διδύμους «διπρόσωπους». Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν ότι άλλα ζώδια, όπως ο Ζυγός, μπορεί να εμφανίζουν ακόμη πιο έντονα αυτή τη συμπεριφορά.

Είναι τελικά οι Δίδυμοι «ψεύτικοι»;

Η φήμη των Διδύμων ως «ψεύτικων» προκύπτει κυρίως από την ανάγκη τους να εξερευνούν πολλές πλευρές μιας κατάστασης και να συλλέγουν πληροφορίες. Κυβερνήτης τους είναι ο πλανήτης Δίας, ο ταχύτερος του ηλιακού συστήματος, γεγονός που εξηγεί γιατί αναζητούν συνεχώς πνευματική διέγερση και νέες γνώσεις.

Στην πραγματικότητα, οι Δίδυμοι συχνά δεν είναι καθόλου ψεύτικοι.

Λένε ακριβώς τι συμβαίνει, απλώς με τον δικό τους τρόπο. Πολλοί όμως δεν τους πιστεύουν ή δεν δίνουν σημασία στα λόγια τους και εκπλήσσονται όταν τελικά όσα προέβλεψαν συμβούν.

Ως μεταβλητό ζώδιο του αέρα, μοιάζουν συχνά αέρινοι και ελεύθεροι, που περνούν από εμπειρία σε εμπειρία. Ο μεταβλητός χαρακτήρας τους τούς κάνει ευπροσάρμοστους και ανοιχτούς στην αλλαγή, ενώ το στοιχείο του αέρα συνδέεται με τη σκέψη και την απόσταση από το συναίσθημα. Έτσι, μπαίνουν στη ζωή των άλλων προσφέροντας περιπέτεια, χιούμορ και μια αίσθηση ανεμελιάς.

Γιατί αξίζει να τους δώσετε μια ευκαιρία

Κάποιοι παραδέχονται ότι μπορεί να έχουν αδυναμία στους Διδύμους, για παράδειγμα όταν βρίσκονται ήδη σε σχέση με έναν από αυτούς για χρόνια. Παρά τον χρόνο που περνά, εξακολουθούν να τους βρίσκουν συναρπαστικούς, τρυφερούς, δημιουργικούς, καμιά φορά εκνευριστικούς, αλλά πάντα αισιόδοξους και ποτέ βαρετούς.

Μια τέτοια σχέση μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Και αν ακόμη δεν έχετε πειστεί, αξίζει να θυμάστε ότι κανείς δεν είναι μόνο το ηλιακό του ζώδιο. Στον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη, κάθε πλανήτης βρίσκεται σε διαφορετικό ζώδιο τη στιγμή της γέννησης. Έτσι, ένας Ταύρος μπορεί να έχει έντονη ενέργεια Διδύμων χωρίς να το γνωρίζει.

Ένας Δίδυμος μπορεί να είναι περισσότερο «πύρινος» ή περισσότερο «γήινος», ανάλογα με τις υπόλοιπες πλανητικές επιρροές στον χάρτη του. Όλα εξαρτώνται από το σύνολο της αστρολογικής εικόνας.

Αν τίποτα από αυτά δεν σας έχει πείσει ακόμη, έχουν πάντα καλή αίσθηση του χιούμορ. Η ενέργεια των Διδύμων χαρίζει μια μυστηριώδη και παιχνιδιάρικη διάσταση σε όποιον τη φέρει. Και αν αγαπάτε την περιπέτεια, το γέλιο και τις σχέσεις που εξελίσσονται διαρκώς, ίσως αξίζει να δώσετε στους Διδύμους μια ευκαιρία.

