Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου των Βασίλη Μανουσάκη και Σοφίας Πρωτόπαπα, "Παιδί μου έχεις ταλέντο"

Οι Εκδόσεις Δίσιγμα και το Βιβλιοπωλείο Discover προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου της Σοφίας Πρωτόπαπα και του Βασίλη Μανουσάκη: "Παιδί μου έχεις ταλέντο. Ένα εγχειρίδιο καλλιέργειας για γονείς" αυτή την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:30 στο βιβλιοπωλείο Discover (Πεζόδρομος Βούρβαχη 3, Πάτρα, τηλ. 2610624916).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ελένη Αλμπάνη, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας & Πολιτισμού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Βασίλης Κόμης, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Δρ. Ανδρεάννα Κουφού, Μέλος ΕΔΙΠ, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών,

Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Σταδιοδρομίας, Associate Faculty, Αμερικανικό Κολέγιο (Deree),

Δρ. Βασίλης Μανουσάκης, Συγγραφέας, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μέλος ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο...

Γνωρίζετε τα δυνατά σημεία του παιδιού σας; Ξέρετε πώς να το βοηθήσετε να αναγνωρίζει την αυτοσυγκράτηση, την ελπίδα, την ευγνωμοσύνη ή τη δημιουργικότητά του; Τα αξιοποιεί για να πετυχαίνει στόχους στο σχολείο, στον αθλητισμό ή σε άλλες δραστηριότητες; Πώς συνδυάζει τα δυνατά του σημεία με εκείνα άλλων ανθρώπων; Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα εγχειρίδιο για εσάς, τους γονείς παιδιών και εφήβων.

Στόχος του είναι να σας βοηθήσει να αναπτύξετε χρήσιμες δεξιότητες, για να εντοπίζετε τα δυνατά σημεία του παιδιού σας, ώστε να το καθοδηγείτε να τα κατανοεί και να τα καλλιεργεί, για να έχει όσο γίνεται καλύτερες επιδόσεις και να αισθάνεται ενέργεια και ικανοποίηση σε διαφορετικούς τομείς της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην προσωπική ανάπτυξή του, αλλά και στη συμμετοχή του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Όλα τα παιδιά έχουν δυνατά σημεία· αυτό το βιβλίο σας δείχνει πώς να τα βοηθήσετε να τα ανακαλύψουν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να είναι ευτυχισμένα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς..

Η Δρ. Σοφία Πρωτόπαπα είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και θεραπεύτρια ψυχολογικού τραύματος, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και πιστοποιημένη επόπτρια και σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Από το 2021 διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα ψυχολογίας και είναι συντονίστρια της πρακτικής άσκησης στο τμήμα Ψυχολογίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος (Deree).

Από το 2003 διδάσκει εφαρμοσμένη ψυχολογία, διαχείριση σταδιοδρομίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε αμερικανικά και βρετανικά πανεπιστήμια. Από το 2015 είναι εκπαιδεύτρια εργαζομένων. Ερευνά συστηματικά τα ταλέντα και τα δυνατά σημεία, την απασχολησιμότητα και την επαγγελματική ανάπτυξη. Κάνει συνεδρίες συμβουλευτικής για αναζήτηση εργασίας ή αλλαγή καριέρας με ενήλικες και επαγγελματικό προσανατολισμό και διαχείριση του άγχους των πανελληνίων εξετάσεων με εφήβους. Σε ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες, ασχολείται με θέματα όπως την ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς και ορίων, τη διαχείριση του άγχους για τη δημόσια ομιλία, την ενδυνάμωση του εαυτού, την υγιή αυτοεκτίμηση και την ψυχική ανθεκτικότητα.

O Δρ. Βασίλης Μανουσάκης είναι συγγραφέας, πανεπιστημιακός, σύμβουλος ψυχικής υγείας και μεταφραστής.

Έχει διδάξει ή μιλήσει ως καλεσμένος σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία και στην Κύπρο για θέματα δημιουργικότητας, αυτοηγεσίας και γυναικείας ενδυνάμωσης.

Τον Νοέμβριο του 2020 έγινε μέλος του διδακτικού προσωπικού του New York Writers Workshop, ενός αμερικανικού οργανισμού για την προώθηση της δημιουργικής γραφής, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Από τον Οκτώβριο 2023 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου και κατέχει μόνιμη θέση ΕΕΠ. Από το 2024 είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Καταπολέμησης Διακρίσεων του ιδίου πανεπιστημίου.

Από τον Ιανουάριο 2023 έχει δημιουργήσει και διδάξει κύκλους σεμιναρίων δημιουργικής γραφής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree).

Παράλληλα διδάσκει εθελοντικά δημιουργική γραφή σε έγκλειστους στις ανδρικές φυλακές Κορυδαλλού.

Έχει εκδώσει τρία βιβλία ποίησης και δύο βιβλία με διηγήματα. To πέμπτο του βιβλίο, με τίτλο Τανγκό σε μπλε νύχτες, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή (2024).

Λογοτεχνικές κριτικές του και μεμονωμένα διηγήματα και ποιήματα έχουν εκδοθεί σε περιοδικά στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στις ΗΠΑ.

Η ενδελεχής εφαρμογή ψυχαναλυτικών προσεγγίσεων σε λογοτεχνικούς χαρακτήρες κατά την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον οδήγησε σε σπουδές στην ψυχολογία και εργάζεται παράλληλα ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, με ειδίκευση στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και τη θεραπεία ζεύγους. Επίσης, κάνει mentoring σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Στις θεραπευτικές συνεδρίες του ασχολείται με θέματα αυτοηγεσίας, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης δυναμικής και ανάδειξης του αληθινού εαυτού μας, μεταξύ πολλών άλλων..