Πάτρα-Μηχανουργείον: Δύο συνεχόμενα live με έντεχνο, ελληνικό και ξένο ροκ

O Nικόλας Δημακόπουλος θα παρουσιάσει ένα μοναδικό πρόγραμμα Μπουάτ, στο "Mηχανουργείο", στην οδό Ευμήλου πίσω από το ναό του Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα αυτό το Σάββατο 28 Μαρτίου και το επόμενο Σάββατο 4 Απριλίου στις 22.00.

Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει έντεχνο, ελληνικό και ξένο ροκ και πολλές άλλες μουσικές εκπλήξεις.

Δύο συνεχόμενα live με έναν Μουσικό που είναι "μια ολόκληρη Ορχήστρα"!

*Σημείωμα του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γεράσιμου Ντάβαρη:

"Όταν με προσέγγισε ο Νικόλας για να μου προτείνει συνεργασία, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ένας μουσικός μπορεί να είναι μια ολόκληρη ορχήστρα! Μου ήταν αδιανόητο να πιστέψω ότι θα άκουγα έναν άνθρωπο να παίζει 3,5 ώρες ασταμάτητα, με απίστευτο πάθος και αγάπη για την μουσική! Κάναμε το πρώτο live και ένιωσα σαν έφηβος με το συναισθηματικό ταξίδι, στο οποίο μας παρέσυρε! Νικόλα σ ευχαριστώ για την υπέροχη , παρεΐστικη βραδιά και περιμένω για τις επόμενες!

Μην τον χάσετε!!!"

Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Θέατρο Τέχνης - Μουσική Σκηνή.

Συμμετοχή 5 ευρώ

Κρατήσεις τραπεζιών στο 6937492516.