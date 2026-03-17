Πάτρα: «Δευτέρα στο Ωδείο» με έργα Μποτεσίνι και Όσβαλντ Αμιράλης

Με την παρουσίαση έργων των Τζιοβάνι Μποτεσίνι και Όσβαλντ Αμιράλης-Oswald Amiralis, συνεχίζεται στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026 η ενότητα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Δευτέρες στο Ωδείο».

Ο Βιλέν Καραπετιάν στο κόντρα μπάσο και η Νίνα Μεταξά στο πιάνο, θα ερμηνεύσουν στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου (Αράτου 10), έργα των δύο συνθετών για σόλο κοντραμπάσο και πιάνο.

Ο Τζιοβάνι Μποτεσίνι ήταν Ιταλός συνθέτης, μαέστρος και Βιρτουόζος του κοντραμπάσου. Ο Όσβαλντ Αμιράλης, γεννημένος το 1967, είναι συνθέτης, πιανίστας, κοντραμπασίστας και έργα του έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα την Αμερική και την Γαλλία.

Το εύρος των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του εκτείνεται μεταξύ των ερμηνειών σε έργα ορχηστρικά, μουσικής δωματίου και του δημιουργικού αυτοσχεδιασμού.

Μουσικό ταξίδι με επίκεντρο την αγάπη

Οι φίλοι της μουσικής το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο ωδείο», απόλαυσαν μια ξεχωριστή μουσική απεικόνιση, η οποία είχε ως κέντρο τον έρωτα.

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (σύνθεση, τραγούδι, ούτι, γιαϊλί ταμπούρ), ο Ηλίας Μαντίκος (κανονάκι) και ο Γιάννης Μεσσαλάς (γιαϊλί ταμπούρ), μέσα από μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση, έφεραν το κοινό σε επαφή με ένα μουσικό ταξίδι αυτογνωσίας που είχε στο επίκεντρο την αγάπη.

Αυτή η μουσική διαδρομή περιλάμβανε ποιητικά αποσπάσματα των Γιώργου Σεφέρη, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Μανώλη Αλεξίου, Γιώργου Σαραντάρη και Νικηφόρου Βρετάκου, εκφρασμένα μέσω της φόρμας του αμανέ, ενδιάμεσων ενωτικών μεταβάσεων και αυτοσχεδιασμών (ταξίμια).

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευτέρα 20.04.2026

TALKING IN JAZZ

Γ. ΤΣΩΛΗΣ (πιάνο), Χ. ΠΕΓΙΑΖΗΣ (κοντραμπάσο).

Δευτέρα 27.4.2026

ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.