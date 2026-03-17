Πάτρα: Επιστρέφει για προβολή το βραβευμένο, πλέον με 6 Όσκαρ "Μία Μάχη μετά την Άλλη"

H εξαιρετική, πολιτικοκοινωνική περιπέτεια "One Battle After Another-Μια Μάχη μετά την Άλλη" σε σενάριο και σκηνοθεσία του 55χρονου Καλιφορνέζου Πολ Τόμας Άντερσον που σάρωσε τα φετινά Όσκαρ, κερδίζοντας 6, ξαναβγαίνει αυτή την Πέμπτη στις αίθουσες και απ' όσο είδαμε το φιλμ θα παίζεται από την Πέμπτη 19/3/2026 και στην Πάτρα στην αίθουσα 1 των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην προβολή των 19.00.

Η ταινία με διάρκεια 160 λεπτά, που περιλαμβάνει και μία σκηνή καταδίωξης προς το φινάλε, που ήδη θεωρείται κινηματογραφικής ανθολογίας, έφτσε σε εισπράξεις παγκοσμίως τα σχεδόν 210 εκατ. δολάρια.

Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μπομπ ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο, θα επιστρέψει με απειλητικές διαθέσεις

Το "One Battle After Another" που όπως είχε γράψει το Αθηνόραμα, "είναι μία μαύρη κωμωδία η οποία ανακατεύει κινηματογραφικά είδη και στιλ, ακτινογραφώντας με έναν Κοενικό σαρκασμό μια Αμερική ανάμεσα στη φάρσα, την παράνοια, την ψευδαίσθηση και την εμφύλια αλληλοεξόντωση", έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και πολλά βραβεία & αποτέλεσε την επιβράβευση του Πολ Τόμας Άντερσον, ενός δημιουργού που είχε κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο πριν από 30 χρόνια, με την ταινία "Hard Eight" που είχε κάνει την πρεμιέρα της στο φημισμένο Sundance Film Festival στη Γιούτα το 1996.

Το φιλμ "Μια Μάχη Μετά την Άλλη" που είχε πρωτοκυκλοφορήσει στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, κατέκτησε την Κυριακή 15/3 στην 98η απονομή, έξι (6) Όσκαρ από τα 13 που ήταν υποψήφιο, της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, καλύτερου Casting, καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου που επίσης πήγε στον ίδιο τον Anderson, καλύτερου μοντάζ και καλύτερου β' ανδρικού ρόλου για τον Σον Πεν, ο οποίος έφτασε τα 3 Όσκαρ (έχει κερδίσει στο παρελθόν και για τις ταινίες "Mystic River" και "Milk"). Να σημειώσουμε πως το Όσκαρ καλύτερου Casting δόθηκε για 1η φορά και το κέρδισε η Ελληνικής καταγωγής, συνεργάτιδα του Πολ Τόμας Άντερσον, Cassandra Kulukundis.

Στο φιλμ παίζουν ο Leonardo DiCaprio που ήταν υποψήφιος και για Όσκαρ, ο Sean Penn, ο Benicio del Toro (ήταν υποψήφιος στον β' ανδρικό), η Regina Hall, η Teyana Taylor που έχασε στην κατηγορία του β' γυναικείου από την Έιμι Μάντιγκαν του "Weapons", και η νεαρή ηθοποιός Chase Infiniti.

Ευκαιρία λοιπόν για όσους σινεφίλ δεν είχαν μπορέσει να δουν την ταινία το περασμένο φθινόπωρο να την απολαύσουν τώρα που βραβεύτηκε και με 6 Όσκαρ.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ