Το φιλμ "The Drama" με Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον, από 1-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Αυτή την Πρωταπριλιά, γίνετε μάρτυρες ενός ρομαντικού γάμου, της Zendaya με τον Robert Pattinson ή ενός κακόγουστου αστείου... την εβδομάδα που προηγείται του γάμου.

H νέα ταινία με τίτλο "The Drama" κυκλοφορεί στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Απριλίου 2026 από την Σπέντζος Φιλμ. Πρόκειται για ένα φιλμ σε σκηνοθεσία Kristoffer Borgli, για ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που δοκιμάζεται, όταν μια απρόσμενη εξέλιξη εκτροχιάζει την εβδομάδα του γάμου τους.

Πρωταγωνιστούν η 29χρονη Zendaya (Emma) και ο 39χρονος σταρ Robert Pattinson (Charlie), καθώς και οι Alana Haim (Rachel), Mamoudou Athie (Mike), και οι Hailey Benton Gates, Sydney Lemmon, Hannah Gross.

Ο Βρετανός εκπατρισμένος Charlie Thompson (Robert Pattinson), επιμελητής μουσείου, γνωρίζει τη Emma Harwood (Zendaya), επιμελήτρια λογοτεχνικών εκδόσεων, σε ένα καφέ στο Cambridge. Μετά από έναν θυελλώδη έρωτα, η κοινή τους ζωή μοιάζει ιδανική, μέχρι που, σε μια βραδιά με φίλους και ένα παιχνίδι εξομολογήσεων υπό την επήρεια αλκοόλ («ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις κάνει;»), μια αποκαλυπτική παραδοχή τινάζει στον αέρα τη βεβαιότητά τους και τους σπρώχνει σε αμφιβολία, σύγχυση και χάος, λίγες ημέρες πριν από τον επερχόμενο γάμο τους.

Ο 40χρονος σκηνοθέτης Kristoffer Borgli από το Όσλο της Νορβηγίας, δημιουργός των φιλμ "Sick of Myself"(2022) και "Dream Scenario" (2023) με τον Νίκολας Κέιτζ, περιγράφει το "The Drama" ως μια ιστορία για την ιδέα ότι, στις πιο στενές σχέσεις, “πρέπει να μπορούμε να μοιραστούμε τα πάντα” και για το τι συμβαίνει όταν αυτή η ιδέα μπαίνει σε δοκιμασία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είναι παράφορα ερωτευμένοι.

Ο σκηνοθέτης προσεγγίζει το The Drama ως μια ρομαντική κομεντί που λειτουργεί ταυτόχρονα σαν δοκιμασία, εφόσον στις πιο στενές σχέσεις «οφείλουμε» να μοιραζόμαστε τα πάντα και για τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν όταν η βεβαιότητα κλονίζεται από μία και μόνο εξομολόγηση. Μέσα από μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο συναίσθημα και την αμηχανία, ο δημιουργός επιδιώκει να βάλει το κοινό σε μια ειλικρινή συνομιλία ανάμεσα στην καρδιά και το μυαλό, χωρίς εύκολα ηθικά συμπεράσματα.

Στο ίδιο πνεύμα, η Zendaya περιγράφει την ταινία ως «μια άλλη εκδοχή για τη ρομαντική κομεντί», που ρωτά πόσα μπορούμε πραγματικά να αντέξουμε και να αποδεχτούμε για τον άνθρωπο που αγαπάμε, ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να δεσμευτούμε μαζί του. Ο Robert Pattinson συμπυκνώνει το διακύβευμα με μια απλή διαπίστωση: μπορεί να πιστεύεις ότι γνωρίζεις απόλυτα κάποιον, μέχρι να πει μια φράση που αλλάζει ακαριαία τον τρόπο που βλέπεις τα πάντα.

Τα γυρίσματα της ταινίας "The Drama" πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο Cambridge, αξιοποιώντας την ατμόσφαιρα της πόλης και τους χώρους που “κουβαλούν” το βάρος μιας σχέσης που μοιάζει τέλεια στην επιφάνεια, αλλά τα θεμέλιά της δεν είναι τόσο ισχυρά.

Η παραγωγή συμπληρώθηκε στη Νέα Ορλεάνη, για τις σκηνές αναδρομής που αφορούν την παιδική ηλικία των χαρακτήρων, δίνοντας στην ταινία μια δεύτερη, πιο προσωπική και συναισθηματική υφή, που φωτίζει τα κίνητρα και τις ρωγμές των χαρακτήρων.

Με έμφαση σε χώρους καθημερινούς που μετατρέπονται σταδιακά σε “πεδίο μάχης” για δύο ανθρώπους λίγο πριν τον γάμο, η κινηματογράφηση και η σεναριακή προσέγγιση υπηρετούν τη βασική ιδέα του Borgli: ότι οι μεγάλες ανατροπές σε μια σχέση μπορεί να ξεκινήσουν από κάτι φαινομενικά μικρό — μια ερώτηση, ένα παιχνίδι, μια αλήθεια που ειπώθηκε αργά.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Σενάριο & σκηνοθεσία: Kristoffer Borgli.

Η ταινία "The Drama" θα βγει από την εταιρεία A24 στις 3 Απριλίου, 2026 στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.

Την Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον τους είδαμε και ως παρουσιαστές στην 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Την ταινία θα την δούμε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

