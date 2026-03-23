«Πηγάδι του Διαβόλου»: Ποιο είναι το μέρος όπου αγνοείται ο 34χρονος δύτης

Συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη στα λιμανάκια στη Βουλιαγμένη, ο οποίος από εχτές το μεσημέρι αγνοείται αφού φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο σπήλαιο γνωστό στους έμπειρους δύτες και ως «Πηγάδι του διαβόλου».

Ο δύτης αν και έμπειρος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί εντός του σπηλαίου. Μαζί του βρισκόταν φίλος του, ο οποίος κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει τις αρχές.

Η επιχείρηση διάσωσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του υποθαλάσσιου ανάγλυφου και των ρευμάτων.

Το «Πηγάδι του διαβόλου» - Η επικίνδυνη σήραγγα

Σημειώνεται ότι το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι γνωστό, ενώ έχουν γίνει θανατηφόρα ατυχήματα και παλιότερα. Τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο και να βρεθούν τα όστα τους χρόνια αργότερα.

Πρόκειται για ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο «φρέαρ», σε μικρή απόσταση από τα βράχια και σε αρχικό βάθος περίπου 11 μέτρων.

Η διάμετρός του είναι γύρω στα 3 μέτρα, ενώ η κατάδυση φτάνει έως τα 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα, ειδικά γύρω στα 16 μέτρα, όπου το ρεύμα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω και οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Η σήραγγα αυτή έχει εξερευνηθεί μόνο στα πρώτα της 150 μέτρα. Οι σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.