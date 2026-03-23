«Πηγάδι του Διαβόλου»: Ποιο είναι το μέρος όπου αγνοείται ο 34χρονος δύτης

Η τραγική ιστορία με τους Αμερικανούς στρατιώτες
Συνεχίζεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη στα λιμανάκια στη Βουλιαγμένη, ο οποίος από εχτές το μεσημέρι αγνοείται αφού φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο σπήλαιο γνωστό στους έμπειρους δύτες και ως «Πηγάδι του διαβόλου».
Ο δύτης αν και έμπειρος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί εντός του σπηλαίου. Μαζί του βρισκόταν φίλος του, ο οποίος κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει τις αρχές.
Η επιχείρηση διάσωσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του υποθαλάσσιου ανάγλυφου και των ρευμάτων.
Το «Πηγάδι του διαβόλου» - Η επικίνδυνη σήραγγα
Σημειώνεται ότι το «Πηγάδι του Διαβόλου» είναι γνωστό, ενώ έχουν γίνει θανατηφόρα ατυχήματα και παλιότερα. Τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο και να βρεθούν τα όστα τους χρόνια αργότερα.
Πρόκειται για ένα στενό, κάθετο υποθαλάσσιο «φρέαρ», σε μικρή απόσταση από τα βράχια και σε αρχικό βάθος περίπου 11 μέτρων.
Η διάμετρός του είναι γύρω στα 3 μέτρα, ενώ η κατάδυση φτάνει έως τα 30 μέτρα, με ιδιαίτερα επικίνδυνα ρεύματα, ειδικά γύρω στα 16 μέτρα, όπου το ρεύμα «τραβάει» τον δύτη προς τα κάτω και οδηγεί στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.
Η σήραγγα αυτή έχει εξερευνηθεί μόνο στα πρώτα της 150 μέτρα. Οι σπηλαιολόγοι εκτιμούν ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.
Το «Πηγάδι του Διαβόλου» έχει συνδεθεί με τραγικά περιστατικά. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του 1978, όταν τρεις Αμερικανοί- δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα-επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και έχασαν τη ζωή τους.
Τον Σεπτέμβριο του 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, δύο στρατιωτικοί της τότε βάσης του Ελληνικού (ο 32χρονος λοχίας Ντόναλντ Μίσαντ και ο 21χρονος σμηνίτης Μαρκ Γκράνφορντ) και η 20χρονη αδελφή του τελευταίου, Τζόαν, επιχείρησαν να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ και χάθηκαν μέσα στη σήραγγα.
Παρά τις επανειλημμένες αποστολές εντοπισμού, παρέμειναν αγνοούμενοι για δεκαετίες. Μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού τους έγινε τον Νοέμβριο του 1978 χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ενώ το 1989 σπηλαιοδύτες ανέσυραν μόνο μία φιάλη και μερικά προσωπικά αντικείμενα.
Το θρίλερ με την εξαφάνιση των τριών Αμερικανών στο σπήλαιο, έκλεισε οριστικά το 2007. Τότε ταυτοποιήθηκαν οστά που είχαν βρεθεί ένα χρόνο νωρίτερα μα αυτά των αγνοούμενων Αμερικανών δυτών.
Μετά από εκείνο το περιστατικό, το Λιμενικό τοποθέτησε προστατευτικά κάγκελα στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψει επικίνδυνες καταδύσεις, ενώ υπάρχει και προειδοποιητική επιγραφή.
