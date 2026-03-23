Κολομβία: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος με πάνω από 110 επιβαίνοντες

Το Υπουργείο Άμυνας της Κολομβίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/3) ότι ένα αεροσκάφος Hercules C-130 της Lockheed Martin (LMT.N) ενεπλάκη σε ατύχημα στο νότιο τμήμα της χώρας, με το τοπικό μέσο ενημέρωσης BluRadio να μεταδίδει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, δήλωσε ότι το ατύχημα συνέβη κατά την απογείωση του αεροπλάνου από το Πουέρτο Λεγκουιζάμο, στη νότια περιοχή του Αμαζονίου της Κολομβίας στα σύνορα με το Περού, ενώ μετέφερε δυνάμεις του στρατού.

«Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί», ανέφερε ο ίδιος.

Το BluRadio, επικαλούμενο τις αρχές, ανέφερε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 110 στρατιώτες και ότι η συντριβή σημειώθηκε μόλις 3 χιλιόμετρα (2 μίλια) από ένα αστικό κέντρο.

Η αμερικανική αμυντική εταιρεία Lockheed Martin δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένα άλλο Hercules C-130 που ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία της Βολιβίας συνετρίβη στην πολυπληθή πόλη Άλτο, αποφεύγοντας οριακά ένα συγκρότημα κατοικιών.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ενώ χαρτονομίσματα από το φορτίο του αεροπλάνου σκορπίστηκαν σε όλη την πόλη, προκαλώντας συμπλοκές μεταξύ κατοίκων και δυνάμεων ασφαλείας.