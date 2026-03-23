Πάτρα: Μητέρα και ο 17χρονος γιος της τραυματίστηκαν σε τροχαίο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μία 50χρονη γυναίκα και ο 17χρονος γιος της, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, στην Πάτρα.

Μητέρα και γιος επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, οι οποίοι διενεργούν έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.