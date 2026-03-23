Πάτρα: Γέμισαν σημαίες οι σκάλες της Αγίου Νικολάου ενόψει 25ης Μαρτίου- ΦΩΤΟ

Η Ενορία Αγίου Νικολάου στόλισε με σημαίες τις ιστορικές σκάλες
Με γαλανόλευκες σημαίες στολίστηκαν και φέτος οι σκάλες της Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Πάτρας, ενόψει του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και υλοποιείται με τη φροντίδα της Ενορίας του Αγίου Νικολάου, δίνοντας εορταστικό τόνο σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.
Οι σημαίες τοποθετήθηκαν κατά μήκος των σκαλοπατιών, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα που προσελκύει το ενδιαφέρον περαστικών και επισκεπτών, οι οποίοι σταματούν για να φωτογραφίσουν το σημείο.
Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται κάθε χρόνο τις ημέρες πριν από την 25η Μαρτίου, συμβάλλοντας στο εορταστικό κλίμα και την προετοιμασία για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr