Προσοχή: Νέα απάτη με παραπλανητικά sms για το Fuel Pass

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στις Αρχές τις τελευταίες ώρες, καθώς εμφανίζονται περιστατικά αποστολής παραπλανητικών SMS (phishing) προς πολίτες, με πρόσχημα το Fuel Pass 2026.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί ότι επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το ενδιαφέρον για την επιδότηση καυσίμων, στέλνοντας μηνύματα που καλούν τους αποδέκτες να πατήσουν σε ύποπτους συνδέσμους.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα ενημερώνουν ψευδώς ότι οι πολίτες είναι δικαιούχοι του προγράμματος και τους προτρέπουν να επισκεφθούν σύνδεσμο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους. Το υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης, καθώς οι δράστες μιμούνται δημόσιες υπηρεσίες και κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητική γλώσσα και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις.

Πλαστές ιστοσελίδες και υποκλοπή δεδομένων