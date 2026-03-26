Προσοχή: Νέα απάτη με παραπλανητικά sms για το Fuel Pass

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί ότι επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το ενδιαφέρον για την επιδότηση καυσίμων
Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στις Αρχές τις τελευταίες ώρες, καθώς εμφανίζονται περιστατικά αποστολής παραπλανητικών SMS (phishing) προς πολίτες, με πρόσχημα το Fuel Pass 2026.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προειδοποιεί ότι επιτήδειοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το ενδιαφέρον για την επιδότηση καυσίμων, στέλνοντας μηνύματα που καλούν τους αποδέκτες να πατήσουν σε ύποπτους συνδέσμους.
Τα συγκεκριμένα μηνύματα ενημερώνουν ψευδώς ότι οι πολίτες είναι δικαιούχοι του προγράμματος και τους προτρέπουν να επισκεφθούν σύνδεσμο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους. Το υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης, καθώς οι δράστες μιμούνται δημόσιες υπηρεσίες και κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητική γλώσσα και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις.
Πλαστές ιστοσελίδες και υποκλοπή δεδομένων
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα vouchers.help/gov, η οποία δεν σχετίζεται με κανέναν επίσημο φορέα και έχει δημιουργηθεί με στόχο την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και τραπεζικών στοιχείων. Με ένα «κλικ», οι χρήστες οδηγούνται σε πλαστές ιστοσελίδες που εμφανίζονται ως επίσημες, με σκοπό την απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών.
