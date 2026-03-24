Ο Εμμανουήλ Καραλής νέος μέτοχος της εταιρείας Ελληνικά Οινοποιεία

Η εταιρεία Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ ανακοίνωσε την ένταξη του Εμμανουήλ Καραλή στο μετοχικό της σχήμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή ως νέου μετόχου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο όραμα και την πορεία της στον κλάδο της οινοποιίας.

Ο βασικός μέτοχος της Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ, Ηλίας Γεωργιάδης, δήλωσε: «Καλωσορίζω τον Μανόλο στον όμιλό μας. Είναι ένας σπουδαίος αθλητής, αλλά πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος με ήθος και αξίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται κοντά μας. Η απόφασή του να είναι δίπλα μας και να συμμετέχει στο όραμά μας, μάς δίνει ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε πιο δυναμικά ενισχύοντας το αποτύπωμά μας και αναδεικνύοντας το ελληνικό κρασί, στην πατρίδα μας και διεθνώς».

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία οίνων, καθώς και στην εμφιάλωση και διάθεση φυσικού μεταλλικού νερού. Με κύριους βραχίονες την ιστορική οινοποιία Μπουτάρη (με τρεις οινοποιητικές μονάδες, περισσότερες από 40 ετικέτες και τη διαχείριση του ιστορικού brand CAMBAS), το κτήμα Scalarea στην Κρήτη που ξεχωρίζει για τα κρασιά και τα αποστάγματα του κρητικού αμπελώνα αλλά και για τη φιλοξενία του, καθώς και το κτήμα Σεμέλη (γνωστό για τη δέσμευσή του στην παραγωγή υψηλής ποιότητας οίνων με έμφαση στις αμπελουργικές ζώνες της Νεμέας και της Μαντινείας), τα Ελληνικά Οινοποιεία ενισχύουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Η στρατηγική συνεργασία με τους βιολογικούς αμπελώνες Navarino και η δραστηριότητα της ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ ΑΕ (με την εμφιάλωση φυσικού και ανθρακούχου μεταλλικού νερού από ιδιόκτητη πηγή στους πρόποδες του βουνού Οίτη), συμπληρώνουν το πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Με επίκεντρο την ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, τα Ελληνικά Οινοποιεία δημιουργούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική και διεθνή αγορά. Από το 2022, βασικός μέτοχος του Ομίλου είναι η Sterner Stenhus, σε συνεργασία με ομάδα Ελλήνων και ξένων επενδυτών.