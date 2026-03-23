Qualco, Brayton Global & Engineering International Belgium στηρίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ

Η κοινοπραξία Qualco A.E. (Qualco), Brayton Luxembourg SARL (Brayton Global) και Engineering International Belgium S.A. (ENG Group) με επικεφαλής εταίρο την τελευταία, κατέλαβε την πρώτη θέση στην ιεράρχηση για τη σύμβαση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με διάρκεια έως τέσσερα έτη και προϋπολογισμό 58 εκατ. ευρώ, η σύμβαση επικεντρώνεται στην υποστήριξη της Υπηρεσίας Εκδόσεων στην υλοποίηση σύνθετων προγραμμάτων ICT, την αναβάθμιση των συστημάτων και τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών για τα όργανα της ΕΕ και τους πολίτες της.

Η ένωση αναμένεται να παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων ICT, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ, από την αρχική φάση και ανάλυση προδιαγραφών έως την ανάπτυξη λογισμικού, τις δοκιμές και την υλοποίηση.

Τεχνικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας, λειτουργικών και διαδικαστικών αναλύσεων, αξιολόγησης κινδύνου και σχεδιασμού διορθωτικών στρατηγικών.

IT Service Management (ITSM), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης περιστατικών και κινδύνων, του συντονισμού πόρων και της παρακολούθησης των συστημάτων.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Συστημάτων, με στόχο τη βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια υλικού και λογισμικού.

Εκπαίδευση και Διάχυση Γνώσης, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ομάδων.

Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, CEO της Quento, θυγατρικής του ομίλου Qualco στον τομέα του ICT, δήλωσε: «Η ανάθεση της σύμβασης αυτής αναδεικνύει την ικανότητα της ομάδας μας να διαχειρίζεται μεγάλης κλίμακας έργα και προγράμματα ICT, που θεωρούνται κρίσιμα για την αποστολή της ΕΕ. Μαζί με τους εταίρους μας, είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την Υπηρεσία Εκδόσεων στη διασφάλιση ανθεκτικών συστημάτων, που αναμένεται να προσδώσουν αξία στους Ευρωπαίους πολίτες. Η σύμβαση αυτή ενισχύει τη θέση της Qualco ως αξιόπιστου παρόχου σύνθετων υπηρεσιών ICT για ευρωπαϊκούς θεσμούς και επισφραγίζει τη στρατηγική μας δέσμευση για αριστεία, αξιοπιστία και καινοτομία στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα».