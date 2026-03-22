Φωτιά στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ- Ο καπνός που σήκωσε στο πόδι την Πάτρα -ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Κυριακής, σε βαγόνια στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ, στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Μαιζώνος, στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα.

Παρά την έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά προκάλεσε την ανησυχία των κατοίκων, καθώς ο πυκνός καπνός ήταν ορατός σε όλη την Πάτρα, σκεπάζοντας τον ουρανό της πόλης.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να εμποδίσουν την εξάπλωσή της, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.

Οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και των γύρω συνοικιών περιέγραψαν εικόνες έντονου καπνού, που έκαναν πολλούς να βγουν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Η φωτιά φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο, όμως οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.