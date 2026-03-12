Οι ελληνικές κολόνες στη μέση του δρόμου που έγιναν viral

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Η αέναη ελληνική εργολαβία βρίσκει για μια ακόμα φορά τρόπο να μας εντυπωσιάσει, καθώς είμαστε αντιμέτωποι με τους πρώτους πιθανώς στύλους κοινής ωφέλειας που βρίσκονται στη μέση ακριβώς του δρόμου.
Δεν πρόκειται για κάποια οφθαλμαπάτη ή κατασκεύασμα της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως πρόκειται για ένα αληθινό βίντεο που καταδεικνύει τη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και ειδικότερα στον τομέα των δημόσιων έργων.
Όπως λοιπόν μπορείτε να διακρίνετε και εσείς από το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο στύλοι της ΔΕΗ έχουν ξεπροβάλει στη μέση ακριβώς ενός δρόμου στην Ελλάδα, πιθανότατα στην επαρχία, εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν το σημείο δε φαίνεται να είναι κεντρικό (πιθανότατα να εντοπίζεται σε κάποιο χωριό της επαρχίας), η τοποθέτησή τους στο εν λόγω σημείο εγείρει πολλά ζητήματα ασφαλείας, καθώς αποτελεί κίνδυνο για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Το βίντεο έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση στο Instagram μετρώντας ήδη εκατοντάδες like. Οι χρήστες σχολιάζουν με καυστικό τρόπο την παρουσία των δύο αυτών στύλων στο μέσο του δρόμου, ενώ μεγάλη απήχηση έλαβε ένα σχόλιο που αναφέρει ότι οι κολώνες αυτές τοποθετήθηκαν εκεί, γιατί έτσι βόλευε τον εργολάβο.
