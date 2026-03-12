Οι ελληνικές κολόνες στη μέση του δρόμου που έγιναν viral

Η αέναη ελληνική εργολαβία βρίσκει για μια ακόμα φορά τρόπο να μας εντυπωσιάσει, καθώς είμαστε αντιμέτωποι με τους πρώτους πιθανώς στύλους κοινής ωφέλειας που βρίσκονται στη μέση ακριβώς του δρόμου.

Δεν πρόκειται για κάποια οφθαλμαπάτη ή κατασκεύασμα της τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως πρόκειται για ένα αληθινό βίντεο που καταδεικνύει τη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας και ειδικότερα στον τομέα των δημόσιων έργων.

Όπως λοιπόν μπορείτε να διακρίνετε και εσείς από το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο στύλοι της ΔΕΗ έχουν ξεπροβάλει στη μέση ακριβώς ενός δρόμου στην Ελλάδα, πιθανότατα στην επαρχία, εμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.