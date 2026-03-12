15ο Forum Ενέργειας 2026 - Η Ελλάδα στο ενεργειακό σταυροδρόμι της Ευρώπης: Υποδομές, Δίκτυα και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένης ενεργειακής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν να επηρεάζουν τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία, η συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια, τις υποδομές και τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η Εναρκτήρια Εκδήλωση του 15ου Forum Ενέργειας 2026, με θέμα «Η Ελλάδα στο ενεργειακό σταυροδρόμι της Ευρώπης: Υποδομές, Δίκτυα και Περιφερειακή Ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 (17:30–19:30), θέτει στο επίκεντρο τον στρατηγικό ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην Ευρώπη.

Η συζήτηση θα εξετάσει τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, καθώς και τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης που προκύπτουν από τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το πολιτικό πάνελ περιλαμβάνει εκπροσώπους κορυφαίων κομμάτων, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Στο πάνελ συμμετέχουν:

Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Όλγα Μαρκογιαννάκη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Μιλτιάδης Ζαμπάρας, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Νίκος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων, βουλευτές της Αχαΐας, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, καθώς και άλλων θεσμικών φορέων.

Τη συντονιστική ευθύνη της συζήτησης έχει ο Ευάγγελος Καραχάλιος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου για τις ενεργειακές εξελίξεις και τις επενδυτικές προοπτικές που διαμορφώνονται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη σημασία των ενεργειακών υποδομών και των δικτύων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής προοπτικής της χώρας.