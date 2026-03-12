15ο Forum Ενέργειας 2026 - Η Ελλάδα στο ενεργειακό σταυροδρόμι της Ευρώπης: Υποδομές, Δίκτυα και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Με ενδιαφέρον το πολιτικό πάνελ του 15ου Forum Ενέργειας 2026
Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένης ενεργειακής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν να επηρεάζουν τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία, η συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια, τις υποδομές και τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η Εναρκτήρια Εκδήλωση του 15ου Forum Ενέργειας 2026, με θέμα «Η Ελλάδα στο ενεργειακό σταυροδρόμι της Ευρώπης: Υποδομές, Δίκτυα και Περιφερειακή Ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 (17:30–19:30), θέτει στο επίκεντρο τον στρατηγικό ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην Ευρώπη.
Η συζήτηση θα εξετάσει τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας, καθώς και τις δυνατότητες περιφερειακής ανάπτυξης που προκύπτουν από τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Το πολιτικό πάνελ περιλαμβάνει εκπροσώπους κορυφαίων κομμάτων, αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Στο πάνελ συμμετέχουν:
- Αλεξάνδρα Σδούκου, Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας
- Όλγα Μαρκογιαννάκη, Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
- Μιλτιάδης Ζαμπάρας, Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία
- Νίκος Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχουν προσκληθεί να απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων, βουλευτές της Αχαΐας, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, καθώς και άλλων θεσμικών φορέων.
Τη συντονιστική ευθύνη της συζήτησης έχει ο Ευάγγελος Καραχάλιος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου για τις ενεργειακές εξελίξεις και τις επενδυτικές προοπτικές που διαμορφώνονται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη σημασία των ενεργειακών υποδομών και των δικτύων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής προοπτικής της χώρας.
O Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στο 15ο Forum Ενέργειας
Κανένα παιδί χωρίς ενέργεια - Η ενεργειακή φτώχεια στο επίκεντρο του
Με αυτό το μήνυμα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, διοργανώνει τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 (10:00–12:00) συνεδριακή εκδήλωση με θέμα «Κανένα παιδί χωρίς ενέργεια – Διεκδικώντας ένα βιώσιμο και ζεστό σπίτι», στο πλαίσιο του 15ου Forum Ενέργειας 2026.
Η πρωτοβουλία εστιάζει στην ενεργειακή φτώχεια ως ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τεχνικών φορέων στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλα τα παιδιά.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, σε μια περίοδο όπου το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και των κοινωνικών προκλήσεων στις μεγάλες πόλεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναμένεται να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και πολιτικές που υλοποιούνται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη των πολιτών και την ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιώργος Παπατσίμπας, ο οποίος θα αναδείξει τον ρόλο της σχολικής κοινότητας στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των νέων γύρω από τα ζητήματα της βιώσιμης ενέργειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ιδιαίτερο μέρος της εκδήλωσης αποτελεί η παρουσίαση δράσεων και πρωτοβουλιών από σχολικές μονάδες της περιοχής, οι οποίες προσεγγίζουν δημιουργικά το ζήτημα της ενέργειας και της βιωσιμότητας.
Το 3ο ΓΕΛ Πατρών θα παρουσιάσει τη δράση «Υδρο-διαχείριση στο πρότυπο των Κάτω Χωρών», το Γυμνάσιο Ρίου τη θεματική «Ενεργειακή Φτώχεια: Από το Σχολείο στην Πόλη», το 20ο Γυμνάσιο Πατρών τη δράση «Αειφορία στην πράξη: Το σχολείο μας για το περιβάλλον και το κλίμα», ενώ το Ιδιωτικό Γυμνάσιο “Θεμέλιο” θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία «Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι δικαίωμα».
Τη συντονιστική ευθύνη της εκδήλωσης έχει ο Ευάγγελος Καραχάλιος, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.
Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της ενεργειακής δικαιοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, προωθώντας τον διάλογο και παρουσιάζοντας πρακτικά παραδείγματα δράσεων που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση ενός βιώσιμου και αξιοπρεπούς περιβάλλοντος διαβίωσης για κάθε παιδί.
