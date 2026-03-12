Μέση Ανατολή -Μοτζταμπά Χαμενεϊ: "Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά - Θα επιτεθούμε σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή αν δεν κλείσουν"

15:59

Χαμενεΐ: Εκδίκηση για τους μάρτυρες, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του, θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις, δήλωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε μήνυμα που διαβάστηκε από την κρατική τηλεόραση. Ηταν οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τη διαδοχή του πατέρα του.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κλείσουν όλες τις βάσεις τους στην περιοχή. Τα Στενά του Ορμούζ, που περνούν κατά μήκος των ιρανικών ακτών και από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, πρέπει να παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στον εχθρό, είπε.

Στο μήνυμά του δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να «εκδικηθεί το αίμα των Ιρανών» που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Αναφέρθηκε ειδικά στην πόλη Μινάμπ, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, αμερικανικό πλήγμα κοντά σε σχολείο προκάλεσε τον θάνατο 168 ανθρώπων, ανάμεσά τους περίπου 110 παιδιά.

Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επιδιώκει «φιλικές σχέσεις» με τις γειτονικές χώρες, καλώντας τες να κλείσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, τις οποίες -όπως είπε- το Ιράν θα συνεχίσει να στοχοποιεί.

15:40

Δεν εμφανίστηκε ο Χαμενεΐ - Διαβάστηκε μήνυμά του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προχώρησε στις πρώτες δηλώσεις του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του. Το μήνυμα διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.



15:32

Χαμενεΐ: Το Ιράν θα απαιτήσει αποζημίωση από τους εχθρούς ή θα καταστρέψει τα περιουσιακά τους στοιχεία

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν θα επιδιώξει αποζημίωση από τους εχθρούς του ή θα καταστρέψει τα περιουσιακά τους στοιχεία αναλόγως. Τόνισε, επίσης, ότι το «μέτωπο της αντίστασης» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αξιών της Ισλαμικής Επανάστασης.



15:30

Ο Χαμενεΐ ευχαριστεί «τους μαχητές του μετώπου της αντίστασης»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ευχαρίστησε «τους μαχητές του μετώπου της αντίστασης», χαρακτηρίζοντάς τους «τους καλύτερους φίλους του Ιράν».



15:27

Τραμπ: Οι υψηλές τιμές πετρελαίου ωφελούν τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σημαίνει μεγαλύτερα κέρδη για τις ΗΠΑ, όμως η βασική του προτεραιότητα είναι να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.



15:26

Ρωσία: Να τερματίσουν ΗΠΑ και Ισραήλ την επιθετικότητα κατά του Ιράν

Η Ρωσία κάλεσε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να τερματίσουν την επιθετικότητα κατά του Ιράν και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα για να τερματιστεί η αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή.



15:25

Χαμενεΐ: Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι η χώρα δεν θα αποφύγει να εκδικηθεί «το αίμα των μαρτύρων της».



15:23

Χαμενεΐ: Να συνεχιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ - Προειδοποίηση για αμερικανικές βάσεις

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πρέπει να συνεχιστεί ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό. Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν άμεσα, προειδοποιώντας ότι οι βάσεις αυτές θα δεχθούν επιθέσεις.

Παράλληλα τόνισε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τις γειτονικές χώρες και ότι οι επιθέσεις στοχεύουν μόνο στρατιωτικές βάσεις, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές «θα συνεχιστούν αναπόφευκτα».



15:21

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί σε ενότητα και συμμετοχή στην Ημέρα Κουντς

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε δήλωση που διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, κάλεσε τον λαό σε ενότητα και ζήτησε μαζική συμμετοχή στην Ημέρα Κουντς.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η οποία παρουσίασε το μήνυμα του νέου ηγέτη προς τον ιρανικό λαό. Η Ημέρα Κουντς είναι η ετήσια εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους που πραγματοποιείται στο Ιράν και σε άλλες χώρες.



14:53

Γερμανία: Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ πρέπει να λυθεί διπλωματικά

Μια λύση για τα ζητήματα ασφάλειας στα στρατηγικά σημαντικά Στενά του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί μόνο διπλωματικά, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Μία αξιόπιστη και βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών καναλιών, και γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε τα κοινά μας συμφέροντα», είπε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

«Μαζί πρέπει να βρούμε έξοδο από αυτόν τον πόλεμο και, ταυτόχρονα, να αναπτύξουμε μια αρχική ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της περιοχής», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.



14:44

Τουρκία: Παραμένει ο κίνδυνος εξάπλωσης του πολέμου στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Tουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σήμερα ότι οι επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ‑Ιράν είναι ήδη ορατές και ότι ο κίνδυνος εξάπλωσής του παραμένει.

«Δεν πρέπει να αμφισβητείται η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και δεν πρέπει να επιδιώκεται αλλαγή καθεστώτος», τόνισε ακόμη ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του.



14:42

Μακρόν: «Μεγάλο λάθος» οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ

Την ανάγκη να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις στρατιωτικές ενέργειές της από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος», όπως επίσης και την ανάγκη να μην πραγματοποιήσει το Ισραήλ «χερσαία επίθεση στον Λίβανο», υπογραμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο X, λίγο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά χθες το βράδυ με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μίλησε με τον Σύρο ομόλογό του Αχμαντ αλ Σάρα, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι «υποστηρίζει τις προσπάθειες των λιβανέζικων αρχών να αποκαταστήσουν τον πλήρη κρατικό έλεγχο στην επικράτειά τους». Οι πρόεδροι του Λιβάνου και της Συρίας συμφώνησαν την Τρίτη να ενισχύσουν τους ελέγχους στα κοινά τους σύνορα.



14:38

Ιταλία: Σκόπιμο το αεροπορικό πλήγμα σε ιταλική βάση στο Ιράκ

Ο υπουργός Αμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε ότι το αεροπορικό πλήγμα που σημειώθηκε σε ιταλική στρατιωτική βάση στο Ιράκ ήταν σκόπιμο.



14:34

Μεταφέρονται στο Αζερμπαϊτζάν οι υπηρεσίες της ελληνικής πρεσβείας στο Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη μεταφορά των υπηρεσιών της πρεσβείας της Ελλάδας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Η εκπρόσωπος του υπουργείου, εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της «επιδείνωσης των συνθηκών ασφάλειας» στην ιρανική πρωτεύουσα. Αρκετές εκρήξεις συγκλόνισαν ξανά την πόλη σήμερα.

Η Ισπανία, η Αυστρία και η Ιταλία έχουν ήδη κλείσει προσωρινά τις πρεσβείες τους στην Τεχεράνη και έχουν επίσης μεταφέρει τις υπηρεσίες τους στο Μπακού. Η Ελβετία ανακοίνωσε επίσης χθες, Τετάρτη, προσωρινό κλείσιμο της πρεσβείας της.



14:27

Η Τουρκία προειδοποίησε κατά σχεδίων υποκίνησης εμφυλίου στο Ιράν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κάνει σχέδια που στοχεύουν στην υποκίνηση εμφυλίου πολέμου στο Ιράν.

«Είμαστε αντίθετοι σε σχέδια που αποσκοπούν στην πρόκληση εμφυλίου στο Ιράν και στην όξυνση συγκρούσεων κατά μήκος εθνοτικών και θρησκευτικών γραμμών», ανέφερε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του.

«Προειδοποιούμε γι’ αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιδιώξει μια τέτοια φαντασίωση. Δεν θα το επιτρέψουμε», υπογράμμισε, όπως μεταδίδει το Reuters.