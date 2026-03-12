Τραμπ: Οταν οι τιμές πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ ωφελούνται όταν αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο της στρατιωτικής επιχείρησης της Ουάσιγκτον στο Ιράν όσον αφορά το ενεργειακό κόστος.

«Οι ΗΠΑ είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, οπότε, όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αλλά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και σημασία για εμένα, ως πρόεδρο, έχει να αποτρέψουμε μια μοχθηρή αυτοκρατορία, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, πράγματι, τον κόσμο. Δεν θα το επιτρέψω ποτέ να συμβεί!», συνέχισε.

Το πετρέλαιο Brent ήταν σε διαπραγμάτευση περίπου 4,7% υψηλότερα, κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι στις 8 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου ξεπέρασε τα 100 δολάρια για δεύτερη φορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, πριν από 12 ημέρες.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, βρίσκονται «σε καλή κατάσταση», παρότι παραμένουν κλειστά από την αρχή της σύγκρουσης. «Τα Στενά βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση», δήλωσε ο Τραμπ. «Εχουμε εξουδετερώσει όλα τα πλοία τους. Εχουν μερικούς πυραύλους, αλλά όχι πάρα πολλούς. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή… σε πολύ καλή κατάσταση».

Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την αυξανόμενη ανησυχία των Αμερικανών πολιτών για τις τιμές. Σύμφωνα με έρευνα των Reuters/Ipsos, το 67% των ερωτηθέντων αναμένει αύξηση των τιμών της βενζίνης μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ μόνο το 11% πιστεύει ότι θα μειωθούν και το 12% ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ αναγνώρισε σε συνέντευξή του στο CNN την Πέμπτη ότι οι Αμερικανοί πιθανότατα θα αισθανθούν «βραχυπρόθεσμο πόνο» λόγω του ενεργειακού κόστους. «Αφαιρούμε από το Ιράν την ικανότητά του να απειλεί τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, τους συμμάχους του, τους γείτονές του και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Αρα, ναι, πρέπει να περάσεις από έναν βραχυπρόθεσμο πόνο για να λύσεις ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.