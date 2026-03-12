Εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του 15ου Forum Ενέργειας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας προσκαλεί επιχειρηματίες, επαγγελματίες και πολίτες σε εκδήλωση με θέμα «Όταν οι κλάδοι της οικονομίας μιλούν για την ενέργεια», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, από τις 19:30 έως τις 21:30, στο ξενοδοχείο My Way στην Πάτρα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του 15ο Forum Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, με δυνατότητα παρακολούθησης τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης από την πλατφόρμα του Forum.

Στόχος της συζήτησης είναι να αναδειχθεί η σημασία της ενέργειας για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, μέσα από την εμπειρία διαφορετικών παραγωγικών κλάδων, καθώς και να παρουσιαστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω του ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής μετάβασης.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι βασικών τομέων της οικονομίας & συγκεκριμένα οι:

Γιώργος Κολλιόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Η δυσανάλογη σχέση εστίασης και ενέργειας».

Δήμος Βαρβιτσιώτης, Περιβαλλοντικός – Ενεργειακός Μηχανικός και Γεωπόνος, με θέμα: «Η ενέργεια ως στρατηγικός παράγοντας της οικονομίας».

Βασίλης Δημόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Μεταποίησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στις επιχειρήσεις: λύσεις εξοικονόμησης και ο ρόλος των τεχνικών επαγγελμάτων».

Παναγιώτης Στασινόπουλος, Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Ενεργειακό κόστος και λιανεμπόριο: επιπτώσεις, προκλήσεις για τις ΜμΕ και δρόμοι προσαρμογής».

Γιώργος Παπαχριστόπουλος, Επικεφαλής του πρωτογενούς τομέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα: «Ενέργεια και Πρωτογενής Τομέας: κόστος, ανθεκτικότητα και προοπτική για την τοπική οικονομία».

Η συζήτηση αναμένεται να αναδείξει τις διαφορετικές οπτικές των επιχειρηματικών κλάδων σχετικά με το ενεργειακό κόστος, τις δυνατότητες εξοικονόμησης και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.

Το 15ο Forum Ενέργειας πραγματοποιείται στις 16 και 17 Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή φορέων, επιστημόνων και εκπροσώπων της αγοράς, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της περιφέρειας.