Ιράν: Το βασικό ερώτημα που άφησε αναπάντητο το πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τέσσερις ημέρες μετά τον διορισμό του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε το πρώτο στίγμα στον λαό του, μέσα από μακροσκελές γραπτό μήνυμα, που μεταδόθηκε από τα κρατικά Μέσα.

Ο Χαμενεΐ επαίνεσε τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και απαίτησε αποζημιώσεις από όσους έχουν επιτεθεί στη χώρα του.

Το μήνυμά του, όπως γράφει το CNN, ήταν γεμάτο με κωδικοποιημένους συμβολισμούς που είχαν σκοπό να προσελκύσουν τη βάση των υποστηρικτών του.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι έμαθε για τον διορισμό του από την κρατική τηλεόραση, υπονοώντας ότι και ο ίδιος αιφνιδιάστηκε.

Μίλησε για τον πατέρα του, λέγοντας ότι μπόρεσε να δει τη σορό του μετά τον θάνατό του – με τη γροθιά του σφιγμένη, σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως ένα τελικό σημάδι αντίστασης.

Το μήνυμά του ήταν γεμάτο με τη συνηθισμένη πομπώδη ρητορική: εξυμνούσε το “μέτωπο της αντίστασης”, καλούσε τις γειτονικές χώρες να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλούσε να συνεχίσει να στοχοποιεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, και επέμενε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Χαμενεΐ χρησιμοποίησε το μήνυμα για να δώσει μια εικόνα των πολιτικών του, οι οποίες ακούγονταν πολύ παρόμοιες με εκείνες του πατέρα του.

Το ερώτημα που έμεινε αναπάντητο

Όμως το κεντρικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: το ιρανικό κοινό και ο ευρύτερος κόσμος δεν έχουν ακόμη δει ούτε ακούσει τον νέο ηγέτη, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Αν και η δήλωση μπορεί να ικανοποιεί τη βάση του, ελάχιστα συμβάλλει στο να απαντηθεί το ποιος κινεί πραγματικά τα νήματα.

Πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ: “Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά”

Μήνυμα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, έστειλε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, στο πρώτο μήνυμα μετά την εκλογή του.

Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά ως “μέσο πίεσης”.

Το μήνυμα, το οποίο, όπως γράφει το CNN αναγνώστηκε από παρουσιαστή στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, περιείχε επίσης προειδοποίηση για τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή να κλείσουν, διαφορετικά “θα δεχθούν επίθεση”.

“Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν θα επηρεάσει τη σχέση με τους γείτονες”

“Θα απευθύνω μήνυμα στους αξιωματούχους της περιοχής, ώστε να γνωρίζουν πως το Ιράν θέλει να διατηρήσει τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Ο εχθρός θέλει να είμαστε διχασμένοι για να ελέγξουν την περιοχή μας. Ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν πρέπει να επηρεάσει τη σχέση μας με τους γείτονές μας παρότι έχουμε δεχθεί επίθεση από αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες” είπε ακόμα στο μήνυμά του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

“Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί”

Στη συνέχεια εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους ανθρώπους που «έχασαν τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου», και τόνισε: “Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί.

Τι είπε για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ μίλησε και για τον θάνατο του πατέρα του.

“Ο θάνατος του πατέρα μου έχει προκαλέσει θλίψη και οργή. Σκοτώθηκε κατά την προσευχή, κατά την ανάγνωση του Κορανίου. Ποτέ δεν έκανε καμία εισβολή, αντιμετώπιζε με θάρρος και γενναιότητα τα πάντα.

Θα χρειαστούμε χρόνο για να ανακαλύψουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Θα είσαι τώρα με τον Προφήτη στον Παράδεισο. Θα αντλήσουμε τη δύναμη από εκείνον για να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Δικαίου, να συνεχίσουμε την οδό που χάραξε.

Θα ζητήσω από όλους τους ηγέτες, ανεξαρτήτως βαθμίδας και πολιτικού χώρου, θα ζητήσω από όλο τον λαό να επιδείξει την ενότητά του. Ευχαριστώ όσους με στήριξαν, τους πάντες. Ο Αλλάχ να δείξει ελεημοσύνη σε όλους τους Μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο” είπε.

Η φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Telegram

Μια εικόνα που δημοσιεύτηκε από το επίσημο κανάλι στο Telegram του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, “αποκάλυψε” τον γραφικό του χαρακτήρα, σύμφωνα αναφορές των κρατικών μέσων ενημέρωσης του Ιράν.

Η εικόνα δείχνει μια λίστα με ονόματα των ανώτατων ηγετών του Ιράν: του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, και του προκατόχου του και πρώτου ανθρώπου που κατείχε αυτόν τον ρόλο, του Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Κάτω από τη λίστα υπάρχει το σύντομο μήνυμα: “Στο όνομα του Θεού, του Πανάγαθου, του Πολυεύσπλαχνου”. Η φράση χρησιμοποιείται στην αρχή των περισσότερων κεφαλαίων του Κορανίου.