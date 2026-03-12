Χαμενεΐ: Θα εκδικηθούμε το αίμα των Ιρανών, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν θα εκδικηθεί το αίμα των μαρτύρων του, θα διατηρήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις, δήλωσε ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ηταν οι πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά τη διαδοχή του πατέρα του.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κλείσουν όλες τις βάσεις τους στην περιοχή. Τα Στενά του Ορμούζ, που εκτείνονται κατά μήκος των ιρανικών ακτών και από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, πρέπει να παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στον εχθρό, είπε.

Στο μήνυμά του δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να «εκδικηθεί το αίμα των Ιρανών» που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Αναφέρθηκε ειδικά στην πόλη Μινάμπ, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, αμερικανικό πλήγμα κοντά σε σχολείο προκάλεσε τον θάνατο 168 ανθρώπων, ανάμεσά τους περίπου 110 παιδιά.

Δήλωσε επίσης ότι το Ιράν επιδιώκει «φιλικές σχέσεις» με τις γειτονικές χώρες, καλώντας τες να κλείσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, τις οποίες -όπως είπε- το Ιράν θα συνεχίσει να στοχοποιεί.

Ο Αλί Χαμενεΐ, που βρισκόταν στην εξουσία από το 1989 ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου ύστερα από αεροπορικό πλήγμα εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στην Τεχεράνη. Ο θάνατός του άνοιξε άμεσα τη διαδικασία διαδοχής στο ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ανακοίνωσε ότι νέος ηγέτης αναλαμβάνει ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο ιερωμένος, που επί χρόνια θεωρούνταν από τους ισχυρότερους ανθρώπους στο παρασκήνιο του καθεστώτος και διατηρούσε στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέλαβε καθήκοντα εν μέσω πολεμικής κρίσης και έντονων εσωτερικών πιέσεων.

Γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη βορειοανατολική πόλη Μασχάντ, ο Μοτζτάμπα είναι το δεύτερο από τα έξι παιδιά του Χαμενεΐ. Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οικογένειά του μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου φοίτησε στο λύκειο Αλάβι.

Το 1999, ο Μοτζτάμπα πήγε στην Κομ, ιερή πόλη που θεωρείται κέντρο της σιιτικής θεολογίας, για να συνεχίσει τις θρησκευτικές σπουδές του. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι τότε δεν φορούσε κληρική ενδυμασία, ενώ όπως αναφέρει ρεπορτάζ του BBC δεν είναι σαφές γιατί αποφάσισε να φοιτήσει σε ιερατική σχολή σε ηλικία 30 ετών, καθώς συνήθως αυτό γίνεται σε νεότερη ηλικία.

Τις τελευταίες ημέρες, μέσα ενημέρωσης και ορισμένοι σημαντικοί αξιωματούχοι είχαν αρχίσει να αναφέρονται στον Μοτζτάμπα ως «αγιατολάχ», σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί το θρησκευτικό κύρος του και να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος ηγέτης.

Το όνομά του ακούστηκε πρώτη φορά έντονα στη δημόσια σφαίρα κατά τις προεδρικές εκλογές του 2005, οι οποίες κατέληξαν στη νίκη του σκληροπυρηνικού Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ.