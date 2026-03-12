Μέση Ανατολή: Η στιγμή της επίθεσης των Φρουρών της Επανάστασης στο δεξαμενόπλοιο Safesea

Οι Φρουροί της Επανάστασης είναι πίσω από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Safesea Vishn στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν το αμερικανικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλοιο Safesea Vishn στον βόρειο Περσικό Κόλπο αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού μας.

Από την έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Safesea Vishnu, με σημαία των Νήσων Μάρσαλ προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε στο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων Zefyros.

Η επίθεση με σκάφος το οποίο ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.03.2026).

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Βαγδάτη δήλωσε ότι ένας Ινδός μέλος του πληρώματος που επέβαινε στο πλοίο Safesea σκοτώθηκε και 15 κατάφεραν και γλίτωσαν.Το βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στο Safesea Vishn κόβει την ανάσα. Μετά το χτύπημα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ δίπλα του ήταν το ελληνόκτητο Zefyros που πήρε και αυτό φωτιά.