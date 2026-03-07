Τα 8 πιστοποιητικά που ετοιμάζονται για απόσυρση - Θα χρειάζεται πλέον μόνο υπεύθυνη δήλωση

Το κυβερνητικό σχέδιο επικεντρώνεται στην αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, με στόχο την κατάργηση έκδοσης πιστοποιητικών και την εξοικονόμηση χρόνου για πολίτες και υπαλλήλους.

Προβλέπονται επιπλέον αλλαγές, όπως η έκδοση κοινής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η αυτοματοποίηση πιστοποιητικών οχημάτων και στρατολογίας, και η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία των αιτήσεών τους.

Τα πιστοποιητικά προς απόσυρση

Σύμφωνα με πληροφορίες η λίστα των προς «απόσυρση» δικαιολογητικών είναι η εξής:

Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών,

το πιστοποιητικό ιθαγένειας,

η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης,

η ληξιαρχική πράξη γάμου,

η ληξιαρχική πράξη θανάτου,

η ληξιαρχική πράξη γέννησης,

τα πτυχία

και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά.

Ποιες άλλες αλλαγές, απλοποιήσεις ετοιμάζονται

Ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σχεδιάζεται η έκδοση κοινής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, έπειτα από συνεννόηση με την ΑΑΔΕ, ενώ, στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση προωθεί για το επόμενο διάστημα την πλήρη αυτοματοποίηση στα πιστοποιητικά ταξινόμησης οχημάτων και στρατολογίας.

Ήδη τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν υλοποιήσει την κατάργηση έκδοσης των πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, για τα οποία εφαρμόζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες, και σε αυτή τη φιλοσοφία κινείται ο σχεδιασμός για τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο του στόχου για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του, πρωτοβουλία που επίσης περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Ο πολίτης θα ενημερώνεται μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια σειρά από πληροφορίες που αφορούν στη συναλλαγή του με το Δημόσιο, όπως ότι κατατέθηκε ο φάκελός του µε πλήρη δικαιολογητικά, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, το διαδικαστικό στάδιο όπου βρίσκεται και ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης.

πηγη iefimerida