Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο – Εγκρίθηκε η πώληση χιλιάδων βομβών στο Ισραήλ

Ενισχύονται οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο, ενώ εγκρίθηκε και η πώληση βομβών στο Ισραήλ.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή στέλνοντας και τρίτο αεροπλανοφόρο. Συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στον Κόλπο USS George H.W. Bush, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε σκληρές δηλώσεις από το Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας πως ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, 32 ιρανικά πλοία έχουν καταλήξει στον πυθμένα της θάλασσας. Την ίδια στιγμή, ιρανικά πλοία όπως τα Lavan και Bushehr κατευθύνθηκαν προς λιμάνια της India και της Sri Lanka αναζητώντας ασφάλεια, μετά τη βύθιση της φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.