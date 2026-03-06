Οδοντωτός: Τι ζητά από τους βουλευτές Αχαΐας η Επιτροπή Πρωτοβουλίας

Επιστολή στους βουλευτές Αχαΐας για το ζήτημα του Οδοντωτού έστειλε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τον Οδοντωτό.

Όπως επισημαίνεται, "με την παρούσα επιστολή ζητάμε από τους Βουλευτές Αχαΐας όλων των κομμάτων να κινηθούν Κοινοβουλευτικά και κυρίως διακοματικά, ώστε να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα ζητήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή και τακτική λειτουργία του Οδοντωτού".

Αναλυτικά στην επιστολή τονίζουν:

ΠΡΟΣ: Τους Αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές του Νομού Αχαΐας

(Υπόψη: Χ. Αλεξοπούλου, Α. Κατσανιώτη, Ι. Φωτήλα, Σ. Αναγνωστοπούλου, Α. Παναγιωτόπουλου, Γ. Παπανδρέου, Σ. Σκιαδαρέση, Ν. Καραθανασόπουλου, Σ. Γραμμένου, Σ. Τσιρώνη, Γ. Ασπιώτη)

ΘΕΜΑ: Άμεση παρέμβαση για τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων.

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Κατόπιν και της από 25/2/2026 πρόσκλησης της Επιτροπής μας, που εκπροσωπεί φορείς και πολίτες της περιοχής του Διακοπτού, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό την 27/2/2026, με την παρούσα επιστολή, απευθυνόμαστε και πάλι σε εσάς ως εκπροσώπους εκλεγμένους από τους πολίτες της Αχαΐας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για την άμεση και συντονισμένη κινητοποίησή σας για το φλέγον ζήτημα του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Όπως είναι γνωστό, ο Οδοντωτός αποτελεί όχι μόνο ένα ιστορικό μνημείο και τοπόσημο για την περιοχή μας, αλλά και τον κύριο τουριστικό πνεύμονα για τον Δήμο Αιγιαλείας και τον Δήμο Καλαβρύτων. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα η λειτουργία του βρίσκεται σε διαρκή αβεβαιότητα λόγω:

1. Συνεχών κατολισθήσεων και προβλημάτων στην υποδομή της γραμμής,

2. Επαναλαμβανόμενων ακυρώσεων δρομολογίων (με πιο πρόσφατες τον Φεβρουάριο του 2026), που πλήττουν την αξιοπιστία του μέσου και την τοπική οικονομία,

3. Ελλείψεων σε έργα προστασίας, όπως η απομάκρυνση φερτών υλικών και η θωράκιση των πρανών.

Επισημαίνεται εδώ ότι, η γραμμή εντάσσεται στο Παράρτημα Α της από 14/4/2022 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train, για την ανάθεση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών έναντι αποζημίωσης (κύρωση με το ν.4953/2022), πρόβλεψη που έχει μείνει αμετάβλητη και στην πρόσφατη τροποποίηση της Σύμβασης (κύρωση με το ν.5268/2026). Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η αντιμετώπιση του Οδοντωτού ως συγκοινωνιακή γραμμή δημοσίου συμφέροντος και τουριστική υποδομή εθνικής εμβέλειας, με συμβατικές υποχρεώσεις της Hellenic Train, υπό την εποπτεία της ΡΑΣ.

Σας καλούμε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου:

● Να θέσετε το ζήτημα από κοινού, με κατεπείγουσες ερωτήσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

● Να πιέσετε για την άμεση υλοποίηση των έργων προστασίας της γραμμής από τα φυσικά φαινόμενα, εάν αυτά δεν έχουν ήδη γίνει,

● Να μεριμνήσετε ώστε ο Οδοντωτός να αντιμετωπιστεί ως εθνικό κεφάλαιο και όχι ως ένα δευτερεύον σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η Αχαΐα δεν μπορεί να παρακολουθεί αμέτοχη την παρακμή ενός τέτοιου μοναδικού αξιοθέατου, ιστορικού μνημείου που προστατεύεται ως μέρος του παγκόσμιου γεωπάρκου UNESCO Χελμού-Βουραικού.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας και τη δημόσια τοποθέτησή σας επί του θέματος.

Με εκτίμηση