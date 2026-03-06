Γ. Παπανδρέου: Ερώτηση για τη μείωση της οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αχαΐα κι Αιτωλοακαρνανία

Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργου Α. Παπανδρέου, κατατέθηκε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την πρόσφατη απόφαση ανακατανομής της υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και την επικείμενη δρομολόγηση μεταθέσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων από τους Νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

Την ερώτηση συνυπογράφουν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς και η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου επισημαίνει, ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες, καθώς η στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στους δυο Νομούς έχει ήδη μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται από τη διαρκή πρόθεση συρρίκνωσης των δυνάμεων πυρόσβεσης, σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα.

Παράλληλα με την ερώτησή του ο Γιώργος Παπανδρέου τονίζει, ότι παρά τις μέχρι σήμερα σχετικές δεσμεύσεις, δεν έχει προχωρήσει η δημιουργία Β’ Μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, μίας κρίσιμης υποδομής που θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να αποσαφηνίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων δρομολογούνται οι επικείμενες μεταθέσεις καθώς και να παρουσιάσει τις μελέτες επιχειρησιακών αναγκών που σχετίζονται με επιχειρησιακή ετοιμότητα των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 05 Μαρτίου 2026



ΕΡΩΤΗΣΗ



Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας



Θέμα: «Μείωση οργανικής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος για τους Νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας»





Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 17.02.2026 κοινοποιήθηκε η με Αριθμ. Πρωτ. 71220 Φ.102.2/30.12.2025 Απόφαση Κατανομής συνολικής υπηρετούσας δύναμης πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού και στη συνέχεια στις 18.02.2026 κοινοποιήθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, το υπ’ αριθμ. 10093 Φ.202.2/18.02.2026 έγγραφο Κοινοποίησης πινάκων κενών θέσεων και υπεράριθμων Μόνιμων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων. Τα στοιχεία των ανωτέρων εγγράφων οδηγούν δυστυχώς σε ανησυχητικές διαπιστώσεις, καθώς συγκεκριμένα αναφέρουν ότι, αφενός η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού Αχαΐας εμφανίζει οκτώ (08) υπεράριθμους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους και αφετέρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, εμφανίζει δεκατέσσερις (14) υπεράριθμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα ως άνω, συνολικά είκοσι δύο (22) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι των δύο Νομών, πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς μετάθεσης, γεγονός που δρομολογείται να διενεργηθεί περί τα τέλη Μαΐου 2026, σημείο που συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Η επιλογή της ηγεσίας της Πυροσβεστικού Σώματος να προχωρήσει στο χαρακτηρισμό συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού ως υπεράριθμου και συνακόλουθα να δρομολογήσει μεταθέσεις από τους Νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τα κριτήρια και τη σκοπιμότητά της. Ήδη πολύ πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2025, ο νόμος Αχαΐας δοκιμάστηκε από εκτεταμένες και πολυήμερες πυρκαγιές, οι οποίες εξελίχθηκαν έως τον αστικό ιστό της πόλης της Πάτρας, αναδεικνύοντας δυστυχώς για ακόμη μια φορά, τα τεράστια κενά που επικρατούν στον μηχανισμό πρόληψης, στον εξοπλισμό, στην αριθμητική δύναμη του προσωπικού, των επιχειρησιακών μέσων και των υποδομών. Και όλα αυτά, την ώρα που ο επίσημος Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών κατατάσσει τον Νομό Αχαΐας στην ανώτατη κατηγορία επικινδυνότητας, επιβεβαιώνοντας τις αυξημένες και διαρκείς επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής.

Ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών υπάγεται και ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σε έκταση Νομό της χώρας, ο οποίος συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα ως προς τον αριθμό και τη διαχείριση αντιπυρικών συμβάντων, γεγονός που καθιστά την πυροπροστασία ιδιαίτερα απαιτητική. Τα δεδομένα αυτά, επιβάλλουν δίχως άλλο, συγκεκριμένες προβλέψεις και υπεύθυνο σχεδιασμό εκ μέρους της πολιτείας, με την τελευταία να υποχρεούται να διασφαλίζει πρωτίστως την επαρκή στελέχωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών Πυρόσβεσης με το απαιτούμενο ανθρώπινό δυναμικό. Αντί όμως να προβλεφθεί η περεταίρω ενίσχυση των δομών πυροπροστασίας και του προσωπικού από μέρους της πολιτείας, παρατηρείται αδικαιολόγητη και ξαφνική πρόθεση για απομείωση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού πυρόσβεσης.

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι και δυστυχώς αναδεικνύουν συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες όχι μόνο δεν θωρακίζουν τις περιοχές μας, αλλά προκλητικά τις αποδυναμώνουν. Επιχειρείται μια κατ’ επίφαση «δημιουργική» κατανομή δύναμης, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι λαμβάνει υπόψη τα αντικειμενικά επιχειρησιακά δεδομένα των περιοχών μας. Προς επίρρωση των παραπάνω, αρκεί να αναφερθούν τα συγκριτικά στοιχεία κατανομής της υπηρετούσας δύναμης των δύο Νομών, καθώς για τον Νομό Αχαΐας το έτος 2019 αναλογούσαν 387 Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, ενώ το 2026 αναλογούν 255, δηλαδή υπάρχει κραυγαλέα μείωση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 123 θέσεις. Αντίστοιχα, το έτος 2019 για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, αναλογούσαν 170 Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, ενώ για το έτος 2026 αναλογούν 150, δηλαδή ομοίως μείωση κατά 20 θέσεις αντίστοιχα. Και μόνο τα στοιχεία αυτά, αποδεικνύουν την σαφή και διαχρονική πρόθεση συρρίκνωσης των Πυροσβεστικών μας Δυνάμεων, ιδίως σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή επιχειρησιακή επιβάρυνση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η διαρκής αλλά μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτη δέσμευση του Υπουργού για τη δημιουργία Β’ Μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα. Η ανάγκη αυτή έχει αναδειχθεί κατ’ επανάληψη καθώς η ίδρυσή του θα μπορούσε να αναβαθμίσει την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και ταυτόχρονα να αποτρέψει την περαιτέρω αποδυνάμωση των υφιστάμενων Υπηρεσιών Πυρόσβεσης, επιτρέποντας την «εν τοις πράγμασι» λειτουργική και ενισχυμένη κατανομή δυνάμεων.

Όμως, όταν οι δεσμεύσεις δεν υλοποιούνται και οι οργανικές θέσεις και το ανθρώπινο δυναμικό μειώνεται, το μήνυμα της πολιτείας είναι περισσότερο από σαφές. Η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας δεν αντιμετωπίζεται πλέον ισότιμα με άλλες περιοχές της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό προσωπικού και τους δείκτες επικινδυνότητας, και οι επιλογές της πολιτείας, όσο και αν επιχειρείται να παρουσιαστούν ως διοικητικές αναγκαιότητες, συνιστούν πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν δυσμενώς το επίπεδο προστασίας της περιοχής, με άμεσο αρνητικό αποτύπωμα στην ασφάλεια του πολίτη.

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1. Σε προγενέστερη Ερώτηση που είχε απευθυνθεί προς τον αρμόδιο υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Α.Π.: 1101/07.11.2024), ο τελευταίος αρμοδίως απάντησε με σαφή αναφορά στην «…κατανομή και ανακατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης … λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε προσωπικό καθώς και τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες για το σύνολο της Επικράτειας». Σήμερα, με ποια αντικειμενικά κριτήρια και δεδομένα, συγκεκριμένος αριθμός προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος; Έχουν ληφθεί υπόψη τα επιχειρησιακά φορτία των περιοχών, η ροή και το πλήθος των συμβάντων, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και η υψηλή επικινδυνότητα; Αποτυπώνει αυτές τις ανάγκες ο νέος πίνακας κατανομής υπηρεσιακής δύναμης των δύο Νομών;

2. Έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη επιχειρησιακών αναγκών για την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, βάσει της οποίας καθορίστηκαν τα δεδομένα επάρκειας προσωπικού, θέσεων και κατανομής δύναμης και ποια τα συμπεράσματά της;

3. Με δεδομένη την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνέχειας των Υπηρεσιών, έχετε αξιολογήσει τον σοβαρό αντίκτυπο που θα έχουν οι υπό δρομολόγηση μεταθέσεις στη λειτουργική επάρκεια, στη συνοχή και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας;

4. Έχετε προηγουμένως εκπονήσει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη μελέτη με τα αντίστοιχα συμπεράσματα, σχετικά με την απώλεια εμπειρίας και τοπικής γνώσης που συνεπάγονται οι μαζικές μεταθέσεις;

5. Έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας ή και η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκπονήσει μελέτη προσδιορισμού του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;

6. Πώς και σε ποιό χρονικό ορίζοντα προτίθεστε να κάνετε πράξη τις δεσμεύσεις του πρώην υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την άμεση δρομολόγηση Β’ Μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στη Πάτρα, με παράλληλη αναβάθμιση με Πυροσβεστικό προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να μετατεθεί από αυτές κανένας Υπάλληλος κατά τις επικείμενες μεταθέσεις του τρέχοντος έτους;

7. Ποιό είναι και πότε θα ανακοινωθεί το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) του 2026, αφού αυτό δεν είναι αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά των προηγούμενων ετών;



Οι ερωτώντες Βουλευτές



Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Χριστίνα Σταρακά