Αχαΐα: Eβδομάδα Δράσεων κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού - Πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εβδομάδα Δράσεων κατά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού διοργανώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Τίτλος της «Γέφυρες Φιλίας: Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες της Αχαϊας ενώνουν τις φωνές τους κατά της βίας»

Οι δράσεις θα διεξαχθούν από τις 9 ως τις 13 Μαρτίου και σήμερα παραχώρήθηκε συνέντευξη Τύπου, στη Διεύθυνση Πρωτοβγάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Στη διάρκειά της αναφέρθηκε από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νίκο Κλάδη ότι σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που έχουν καταγραφεί επίσημα στην πλατφόρμα, από τον Ιούνιο του 2024, οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή και ως σήμερα, έχουν φτάσει τα 24, σε σύνολο 320 περίπου σχολικών μονάδων και πάνω από 22.000 μαθητές.

Παράλληλα τόνισε όπτι τα περιστατικά είνμαι λιγοστά προσθέτοντας ότι "δεν κρύβουμε το γεγον ός ότι σε καθημερινή βάση καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σποραδικές περιπτώσεις μαθητών που παραβατούν μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Γιατί ως τώρα τα περιστατικά αυτά δεν έχουν έναν χαρακτηρισμό επικινδυνότητας".