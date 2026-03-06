Εξάρχεια: Στην Ελλάδα σήμερα οι γονείς του 15χρονου Γάλλου που έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Μυστήριο αποτελεί ακόμα το πώς ο 15χρονος Γάλλος μαθητής έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου χθες το βράδυ (5/3/2026) στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να χάσει τόσο άδικα τη ζωή του. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα οι γονείς του άτυχου αγοριού.

Ο ανήλικος μαθητής φαίνεται να βρισκόταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην Αθήνα, όταν λίγο μετά τις 9 το βράδυ έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στην Ομόνοια και σκοτώθηκε.

Η αστυνομία διερευνά όλα τα σενάρια κάτω από τα οποία μπορεί να έπεσε ο 15χρονος, από αυτοκτονία, μέχρι να ήπιε αλκοόλ, να ζαλίστηκε και να βρέθηκε στο κενό.

Τα παιδιά από την Γαλλία είναι εδώ μία εβδομάδα και σήμερα θα έφευγαν. Στην εκδρομή ήταν 70 παιδιά με 6 καθηγητές.

Σύμφωνα με μάρτυρα του περιστατικού που μίλησε στον ΑΝΤ1, η εικόνα του παιδιού όταν έπεσε στην άσφαλτο ήταν ιδιαίτερα σκληρή με την ίδια να βλέπει πολλά αίματα.

Ο Γάλλος μαθητής βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ομόνοια στην οδό Σόλωνος, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του ξενοδοχείο που διέμενε.