Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις νεαρών για ναρκωτικά

Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν αξιοποιήσει σχετικά στοιχεία και παρακολουθούσαν τις κινήσεις των υπόπτων. Όταν τους εντόπισαν να κινούνται σε περιοχή του κέντρου, προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν στην κατοχή τους ποσότητες κάνναβης, χάπια έκστασης, καθώς και κοκαΐνη, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.