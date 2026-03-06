Μήνυμα του Πανεπιστημίου Πατρών για την Ημέρα της Γυναίκας

Έμφαση στην ισότητα, τον σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου 2026, το Πανεπιστήμιο Πατρών στέλνει μήνυμα υπέρ της ισότητας και του σεβασμού χωρίς διακρίσεις.
Όπως επισημαίνεται, το Πανεπιστήμιο παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ισότητα αποτελεί βασική αρχή της καθημερινότητας και η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως πηγή δύναμης και δημιουργίας. Στόχος είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεχίσει να προάγει τον ουσιαστικό σεβασμό προς τις γυναίκες και να ενισχύει δράσεις που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο PatrasIQ 2026
«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου»: Ο εμβληματικός πίνακας του Ντελακρουά έρχεται στην Ελλάδα
Εξάρχεια: Στην Ελλάδα σήμερα οι γονείς του 15χρονου Γάλλου που έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr