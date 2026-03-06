Μήνυμα του Πανεπιστημίου Πατρών για την Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου 2026, το Πανεπιστήμιο Πατρών στέλνει μήνυμα υπέρ της ισότητας και του σεβασμού χωρίς διακρίσεις.

Όπως επισημαίνεται, το Πανεπιστήμιο παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ισότητα αποτελεί βασική αρχή της καθημερινότητας και η διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως πηγή δύναμης και δημιουργίας. Στόχος είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα να συνεχίσει να προάγει τον ουσιαστικό σεβασμό προς τις γυναίκες και να ενισχύει δράσεις που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς.