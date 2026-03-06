Μέση Ανατολή: Επιθέσεις εκατέρωθεν από Ισραήλ και Ιράν – Τραμπ: «παραδοθείτε ή πεθάνετε»

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση

Μαίνεται ο πόλεμος για έκτη ημέρα στην Μέση Ανατολή, με την κατάσταση στην περιοχή να κλιμακώνεται με επιθέσεις εκατέρωθεν. Το Ισραήλ συνέχισε να χτυπά την Τεχεράνη στοχεύοντας σε «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα αλλά και στη Βηρυτό με τις δυνάμεις του να προελαύνουν στον Λίβανο. Από την άλλη, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους κι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones προς την κατεύθυνση του Τελ Αβίβ και της Χάιφα. Αεροπορική επιδρομή του Ιράν έπληξε ξενοδοχείο και δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Επίθεση έγινε και στο Κουβέιτ, στο Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και την Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ μίλησε για την επόμενη μέρα στο Ιράν λέγοντας ότι θέλει να καθαρίσει τα πάντα στη χώρα. Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones.

Τραμπ: Η εισβολή θα ήταν «σπατάλη», αλλά «θέλουμε να εισβάλουμε και να καθαρίσουμε» την ηγεσία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο NBC News ότι μια χερσαία εισβολή στο Ιράν θα ήταν «σπατάλη», αλλά επέμεινε ότι η Αμερική θα έχει λόγο για το ποιος θα ηγηθεί της Τεχεράνης στη συνέχεια. «Είναι χάσιμο χρόνου», ήταν το σχόλιό του για τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι σχεδιάζει μια εισβολή από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει όλα όσα μπορούσαν να χάσουν». Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC, δήλωσε επίσης ότι «θέλουμε να εισβάλουμε και να καθαρίσουμε τα πάντα». Όπως τόνισε, επίσης, στην τηλεφωνική συνέντευξή του «δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει το Ιράν. Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά. Ο Τραμπ, πάντως, δεν κατονόμασε ποιον έχει στο μυαλό του, αλλά είπε ότι γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν θα σκοτωθούν στον πόλεμο λέγοντας «τους παρακολουθούμε, ναι».

Ισχυροί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ στη Βηρυτό

Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν Το Ιράν εξαπέλυσε την Πέμπτη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO του Μπαχρέιν και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İran'ın, Bahreyn'de ulusal petrol şirketi BAPCO'ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi<br><br>Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırı sonrası çıkan yangın, çevredekiler tarafından kaydedildi <a href="https://t.co/qHWvKhxBkB">pic.twitter.com/qHWvKhxBkB</a></p>— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) <a href="https://twitter.com/anadoluajansi/status/2029615714147987711?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Εκρήξεις στη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι Βίντεο κατέγραψαν την Πέμπτη μαύρο καπνό πάνω από την παγκοσμίου φήμης Yas Marina στο Αμπού Ντάμπι, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="sv" dir="ltr">JUST NU: Abu Dhabi attackerat!<br><br>Film från följare som befinner sig vid Abu Dhabi Marina. <a href="https://t.co/Df1O2Ja3jh">pic.twitter.com/Df1O2Ja3jh</a></p>— Existenz.se (@Existenzse) <a href="https://twitter.com/Existenzse/status/2029593437641613556?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κατάρ: Αντιμετωπίσαμε επιδρομή drones του Ιράν εναντίον βάσης των ΗΠΑ Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αποκρούστηκε επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο έδαφος του εμιράτου - της μεγαλύτερης στη Μέση Ανατολή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Qatari Ministry of Defense announces that Qatar Emiri Air Defense Forces successfully intercepted a drone attack targeting Al-Udeid Air Base. <a href="https://t.co/fISBzaFUVS">pic.twitter.com/fISBzaFUVS</a></p>— Beginning of Sorrows News (@BithiahEli777) <a href="https://twitter.com/BithiahEli777/status/2029739013704155324?ref_src=twsrc%5Etfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από κοινότητες ως και 5 χλμ. από τα σύνορα

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε τους κατοίκους πόλεων και κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους ως και σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα με μήνυμα στα εβραϊκά που δημοσιοποίησε μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες. «Η επίθεση του στρατού σας εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και των ειρηνικών πολιτών του Λιβάνου, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εξορισμού που διεξάγει δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», διεμήνυσε το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν.

Al Jazeera: Οι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη είναι οι ισχυρότεροι μέχρι σήμερα Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν, λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ότι άρχισαν να διεξάγουν νέες αεροπορικές επιδρομές ευρείας κλίμακας, στοχοποιώντας «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο από την πλευρά της για σειρά εκρήξεων στην πρωτεύουσα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο IRIB ανέφερε πριν από λίγο ότι εκρήξεις ακούστηκαν «στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης».

Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για βομβαρδισμούς του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τις κοινότητες Σρίφα, Αΐτα Αλσάαμπ, Τουλίν, Αλσαουάνα και Ματζντάλ Σελμ. Βομβαρδίστηκε επίσης νωρίς σήμερα το χωριό Ντουρς, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά)

Οι ΗΠΑ χτύπησαν πλοίο μεταφοράς ιρανικών drone Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό πλοίο-φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ανέφερε ότι το σκάφος βρίσκεται πλέον στις φλόγες Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο περιγράφηκε ως σκάφος μεγέθους αντίστοιχου με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. «Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε η ανάρτηση.