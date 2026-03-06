Πάτρα: Σε συγκέντρωση στην Αρέθα καλεί την Κυριακή η μητέρα του Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στο σημείο

Ήταν Φεβρουάριος του 2024 οταν δύο νέα παιδιά, ο Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος σκοτώθηκαν σε τροχαίο, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Αρέθα και ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών.

Η μητέρα του Γιάννη για το Σάββατο 14 Μαρτίου καλεί σε συγκέντρωση στην Αρέθα.

Σε ανάρτησή της στο facebook αναφέρει:

Σάββατο 14 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, σας περιμένω όλους στην Άρεθα.

Εκεί που η ζωή του παιδιού μου σταμάτησε για πάντα. Εκεί που ο Γιάννης μου δεν πρόλαβε να φτάσει στον προορισμό του.

Πέρασαν τόσοι μήνες και ο άνθρωπος που του στέρησε το μέλλον κυκλοφορεί ακόμα ανάμεσά μας, με το δίπλωμα στην τσέπη, σαν να μη συνέβη τίποτα. Η αδικία πονάει περισσότερο και από την ίδια την απώλεια.

Δεν ζητάω εκδίκηση. Ζητάω ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ζητάω να μην ξεχαστεί ο Γιάννης. Ζητάω να μην υπάρξει άλλη μάνα στη θέση μου.

Σας παρακαλώ, ελάτε να φωνάξουμε μαζί. Η παρουσία σας είναι το μοναδικό μου στήριγμα.

? Σημείο: Άρεθα, Πάτρα (στο σημείο του δυστυχήματος)

? Ημέρα: Σάββατο 14/03

? Ώρα: 20:00

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της πληγωμένης μου καρδιάς.