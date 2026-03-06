Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αίγιο: Εκδήλωση προσυνεδριακού διαλόγου του ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα παρουσία του Κώστα Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς θα πραγματοποιήσει την εισήγηση – Στις 15 Μαρτίου οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων

Εκδήλωση στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στον Δήμο Αιγιάλειας, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική συζήτηση θα διεξαχθεί στις 19:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αιγίου (Αριστείδου 4), με τη συμμετοχή μελών και φίλων της παράταξης. Την κεντρική εισήγηση θα πραγματοποιήσει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό κάλεσμα, στόχος της διαδικασίας είναι η διαμόρφωση των θέσεων του συνεδρίου μέσα από διάλογο και αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 15 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στον Δήμο Αιγιάλειας, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Αιγιάλεια
