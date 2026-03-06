Συντάξεις Απριλίου 2026: Oι δύο ημερομηνίες - κλειδιά για τις πληρωμές

Σε δύο φάσεις θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον μήνα Απρίλιο 2026 στους δικαιούχους.

Αναλυτικά:

Α. Πρώτη φάση

Την Πέμπτη, 26 Μαρτίου αναμένεται να δοθούν οι συντάξεις:

των ασφαλισμένων που ανήκουν στα τέως ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

των μισθωτών και μη μισθωτών που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα (βάσει του νόμου 4387/2016).

Ακόμη την ίδια ημέρα θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις μισθωτών και μη μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Τετάρτη, 25 Μαρτίου.

Β. Δεύτερη φάση

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου εκτιμάται πως θα γίνει η καταβολή των συντάξεων:

στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑ,

στους πολίτες που ανήκουν στο ΝΑΤ και στα υπόλοιπα ταμεία, όπως τις τράπεζες , ΟΤΕ, ΔΕΗ, και στα εντασσόμενα ταμεία όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ακόμη την ίδια ημέρα θα δοθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου αλλά και οι προσωρινές συντάξεις και προκαταβολές των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Διευκρινίζεται ωστόσο πως τα παραπάνω χρήματα θα πιστωθούν το απόγεύμα της Παρασκευής, 27 Μαρτίου