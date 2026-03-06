Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35 το πρωί της Παρασκευής (6.3.26) νότια του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια, νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης καταγράφηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Από τον σεισμό δεν υπήρξαν ζημιές.