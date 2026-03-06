Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Καστελλόριζο

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 156 χιλιόμετρα νότια της Μεγίστης
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35 το πρωί της Παρασκευής (6.3.26) νότια του Καστελόριζου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια, νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης καταγράφηκε στα 35 χιλιόμετρα.
Από τον σεισμό δεν υπήρξαν ζημιές.
Αλί Χαμενεϊ: Το Ισραήλ τον εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα
Το Παλαιό δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών ...ξαναγεννιέται! Η...πολύπαθη ιστορία του
Πάτρα: Αστυνομικός απέτρεψε τηλεφωνική απάτη σε βάρος της μητέρας της
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr