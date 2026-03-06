Ακίνητα: Οι περιοχές με τις ακριβότερες αγοραπωλησίες

Αυξημένα έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές ακινήτων που συνολικά αγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, για το 2026 από τις αγοραπωλησίες θα εισπραχθούν φόροι 653 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 246 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Επιπλέον επισημαίνεται πως στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myProperty υποβλήθηκαν το 2025 περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης για αγοραπωλησίες ακινήτων ενώ με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 4,2 δισ. ευρώ.

Οι περιοχές με τις ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων



Οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων καταγράφηκαν στη Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη, στο Ελληνικό, στον Άλιμο, στο Κολωνάκι, στη Φιλοθέη, στις Σπέτσες και στη Κέα. Ο Δήμος Αθηναίων κατέλαβε τη πρώτη θέση στη λίστα με τις 5.816 αγοραπωλησίες ακινήτων συνολικής αξίας 626 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα το περασμένο έτος μεταβιβάστηκαν 41.743 ακίνητα και η μέση αξία τους ανήλθε στα 100.770 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ για το είδος των ακινήτων και τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο Μητρώο δείχνουν τα εξής:

2,25 δισ. ευρώ είναι η συνολική αξία 21.354 διαμερισμάτων

στα 451,11 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική αξία 4.278 μονοκατοικιών

729,5 εκατ. ευρώ είναι η συνολική αξία 6.566 οικοπέδων

στα 589,37 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία 3.394 ακινήτων επαγγελματικής στέγης

στα 23,8 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται η αξία 1.958 θέσεων στάθμευσης

Πάντως η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως, η άνοδος στις τιμές των παραπάνω θα συνεχιστεί φέτος αλλά με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Σημειώνεται δε πως, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,5% σε ονομαστικούς όρους το 9 μηνο του 2025 (Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου) έναντι 9,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Με κριτήριο τη παλαιότητα τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα παλαιά διαμερίσματα, ηλικίας άνω των 5 ετών με άνοδο 7,7%, έναντι 7,3% για τα νέα. Σε γεωγραφικό επίπεδο υψηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας εμφάνισαν η Θεσσαλονίκη, οι άλλες μεγάλες πόλεις και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με 9,7%, 8,5% και 8,9% ενώ οι τιμές στην Αθήνα «έτρεξαν» με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,1%.

Τα φορολογικά έσοδα

Το περασμένο έτος, δύο πρόσωπα τα φορολογικά έσοδα που προέρχονταν από τις μεταβιβάσεις και γενικότερα τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Οι εισπράξεις από τις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές αυξήθηκαν– παρά το αυξημένο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για τους συγγενείς πρώτου βαθμού- ενώ τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις μειώθηκαν για λόγους που συνδέονται με την «κούρσα» των τιμών, το αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, αλλά και την μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Επίσης, μεγάλος αριθμός συναλλαγών αφορά στην αγορά πρώτης κατοικίας η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης για ποσά έως 200.000 ευρώ (άγαμοι) ή 250.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί.

Πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρουν έχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για την εξέλιξη και τη διακύμανση των εσόδων από τη φορολογία στα ακίνητα. Ειδικότερα:

Α.Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων

Τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων μειώθηκαν κατά 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4% το περασμένο έτος σε σχέση με το 2024, καθώς διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ.

Το 2025 ήταν μειωμένα κατά 6,3% τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης όσον αφορά τις οικοδομές σε σχέση με το 2024 καθώς ανήλθαν στα 503,45 εκατ. ευρώ από 537,29 εκατ. ευρώ, Ενώ μεγαλύτερη ήταν η πτώση σε οικόπεδα και αγροκτήματα καθώς τα έσοδα υποχώρησαν στα 104,48 εκατ. ευρώ από 119,2 εκατ. ευρώ , δηλαδή ήταν μειωμένα κατά 12,35%.

Β. Τα έσοδα από τους φόρους στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές

Με πιο υψηλούς ρυθμούς κινήθηκαν τα έσοδα από τους φόρους στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές καθώς στα κρατικά ταμεία εισέρευσαν 266,03 εκατ. από 235,09 εκατ. ευρώ πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13%.

Γ. Τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία ακινήτων

Σε ικανοποιητικά επίπεδα παραμένουν σωρευτικά , τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία ακινήτων καθώς η πτώση των εισπράξεων από τις αγοραπωλησίες αντισταθμίστηκε από την αύξηση στις γονικές παροχές και κληρονομιές.

