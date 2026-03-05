Πάτρα: Ανησυχία για την ασφάλεια οδηγών από τις φθορές στους δρόμους- Πού εντοπίζουν τα προβλήματα οι οδηγοί ταξί

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο έχουν δημιουργηθεί σε αρκετές περιοχές της Πάτρας μετά από πρόσφατα έργα υποδομών για οπτικές ίνες και φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λακκούβες και καθιζήσεις στο οδόστρωμα, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πάτρας, «τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων θα πρέπει να δουν που μπορούν να παρέμβουν, καθώς υπάρχουν αρκετά σημεία όπου το οδόστρωμα βρίσκεται σε κακή κατάσταση».

Ο ίδιος αναφέρει ότι «προβλήματα καταγράφονται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Κανακάρη και η Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και σε συνοικίες της πόλης όπως η Αγυιά και τα Ζαρουχλέικα». Όπως σημειώνει, «σε αρκετές περιπτώσεις τα σημεία όπου έγιναν εκσκαφές για το φυσικό αέριο παρουσιάζουν φθορές στο οδόστρωμα».

Ο κ. Σιδέρης εξηγεί ότι σε ορισμένους δρόμους, όπως στην Κανακάρη και την Κωνσταντινουπόλεως, «έγιναν τα έργα και αμέσως έκλεισαν τις τομές χωρίς την απαραίτητη προεργασία, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να εμφανιστούν, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες βροχές».

Παράλληλα τονίζει ότι «τα περισσότερα προβλήματα αφορούν λακκούβες, ενώ σε μικρότερο βαθμό εμφανίζονται και καθιζήσεις, ωστόσο και τα δύο φαινόμενα δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των οδηγών. Για ένα αυτοκίνητο το πιθανότερο είναι να προκληθεί μια υλική ζημιά, όμως για τα δίκυκλα και τα πατίνια ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος».

Τέλος, επισημαίνει πως «οι τομές που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες για τις οπτικές ίνες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη τη σωστή προεργασία και αποκατάσταση του οδοστρώματος, ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους προβλήματα».