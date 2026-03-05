Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί σε Ισραήλ και Ιράν – Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο στο Κουβέιτ

Στη δίνη του πολέμου
Σε μία πολεμική δίνη δίχως τέλος φαίνεται πως μπαίνει η ανθρωπότητα που βλέπει τον πόλεμο να εξαπλώνεται στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.
Οι χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο ανάμεσα σε δυνάμεις του IDF και του Λιβάνου είναι γεγονός, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι Κούρδοι μαχητές εξαπολύουν μάχες σώμα με σώμα στην Τεχεράνη.
Την ίδια ώρα η ανησυχία εντείνεται καθώς ένας Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση Ιντσιρλίκ, ενώ μία ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα έπειτα από επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου.
Στην Κύπρο νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (4.3.2026) στο Ακρωτήρι.
IDF: Χτυπήσαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
Τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ήταν στόχος μιας σειράς αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF. Μεταξύ των στόχων ήταν ένα κέντρο διοίκησης που ανήκει στις αεροπορικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ, το οποίο είναι υπεύθυνο για επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ. «Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και των ισραηλινών αμάχων», αναφέρει ο ισραηλινος στρατός.
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στοχοποιούν τους κινητούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν
«Εντοπίζουμε και καταστρέφουμε αυτές τις απειλές με θανατηφόρα ακρίβεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.
Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την CENTCOM έδειχνε μια σειρά από επιθέσεις που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός για να καταστρέψει αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν κινητοί εκτοξευτήρες πυραύλων.
Μεγάλο «πλήγμα» του Ισραήλ στο Ιράν: Κατέστρεψε περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων
Μεγάλες φαίνεται να είναι οι απώλειες του Ιράν σε υποδομές στις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.
O στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη (04.03.2026) πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.
Live εικόνα από την Ιερουσαλήμ
Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα ακόμα δύο στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ
Το Πεντάγωνο ταυτοποίησε ακόμη δυο στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ την Κυριακή. Οι στρατιώτες ήταν ο Ταγματάρχης Τζέφρι Ο’ Μπράιεν, 45 ετών, από την Ιντιανόλα της Αϊόβα, και ο Υπολοχαγός Ρόμπερτ Μαρζάν, 54 ετών, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Υπηρετούσαν στην 103η Διοίκηση Υποστήριξης, μια μονάδα της Εθνοφυλακής της Αϊόβα.
