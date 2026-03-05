Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί σε Ισραήλ και Ιράν – Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο στο Κουβέιτ

Στη δίνη του πολέμου

Σε μία πολεμική δίνη δίχως τέλος φαίνεται πως μπαίνει η ανθρωπότητα που βλέπει τον πόλεμο να εξαπλώνεται στην Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Οι χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο ανάμεσα σε δυνάμεις του IDF και του Λιβάνου είναι γεγονός, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι Κούρδοι μαχητές εξαπολύουν μάχες σώμα με σώμα στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα η ανησυχία εντείνεται καθώς ένας Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση Ιντσιρλίκ, ενώ μία ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα έπειτα από επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου. Στην Κύπρο νέος συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (4.3.2026) στο Ακρωτήρι.

IDF: Χτυπήσαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό Τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ήταν στόχος μιας σειράς αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF. Μεταξύ των στόχων ήταν ένα κέντρο διοίκησης που ανήκει στις αεροπορικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ, το οποίο είναι υπεύθυνο για επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ. «Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και των ισραηλινών αμάχων», αναφέρει ο ισραηλινος στρατός.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="iw" dir="rtl">במהלך הלילה: צה״ל תקף בביירות מפקדות נוספות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה<br><br>צה"ל תקף לפני זמן קצר בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה. <br><br>בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה. <br><br>המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון… <a href="https://t.co/mT6fxz4z04">pic.twitter.com/mT6fxz4z04</a></p>— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) <a href="https://twitter.com/idfonline/status/2029426434989609027?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2026</a></blockquote>

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στοχοποιούν τους κινητούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν «Εντοπίζουμε και καταστρέφουμε αυτές τις απειλές με θανατηφόρα ακρίβεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο X η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την CENTCOM έδειχνε μια σειρά από επιθέσεις που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός για να καταστρέψει αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν κινητοί εκτοξευτήρες πυραύλων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision. <a href="https://t.co/AkGRYOjnOz">pic.twitter.com/AkGRYOjnOz</a></p>— U.S. Central Command (@CENTCOM) <a href="https://twitter.com/CENTCOM/status/2029412335916376164?ref_src=twsrc%5Etfw">March 5, 2026</a></blockquote>

Μεγάλο «πλήγμα» του Ισραήλ στο Ιράν: Κατέστρεψε περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων Μεγάλες φαίνεται να είναι οι απώλειες του Ιράν σε υποδομές στις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. O στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη (04.03.2026) πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο.

