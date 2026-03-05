Δυτική Αχαΐα: Προσυνεδριακός διάλογος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με ομιλητή τον Παύλο Χρηστίδη

Πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας εκδήλωση στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, με κεντρικό ομιλητή τον Παύλο Χρηστίδη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Χρηστίδης αναφέρθηκε στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά ζητήματα και στον ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Όπως σημείωσε, η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται με γνώμονα τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές που διέπουν τη διεθνή κοινότητα.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, αρκετά μέλη και στελέχη του κόμματος πήραν τον λόγο, καταθέτοντας απόψεις, προβληματισμούς και προτάσεις ενόψει του συνεδρίου του κόμματος και της επόμενης ημέρας για την παράταξη.

Στο επίκεντρο του διαλόγου βρέθηκε η σημασία της συμμετοχής των μελών στις εσωκομματικές διαδικασίες, καθώς και η ανάγκη το συνέδριο να αποτελέσει αφορμή ευρύτερης πολιτικής συζήτησης με την κοινωνία.

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας. Τα μέλη του κόμματος καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, είτε θέτοντας υποψηφιότητα είτε λαμβάνοντας μέρος στην ψηφοφορία για την εκλογή των εκπροσώπων στο συνέδριο.