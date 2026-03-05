Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Ιδρύθηκε νέα παράταξη

Νέα παράταξη ιδρύθηκε στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας με την επωνυμία «Σύγχρονο Εμπόριο» από τους Γιώργο Αβράμη, Παναγιώτη Γουρδούπη, Ερμιόνη Διονυσάτου, Παντελή Μιχάλη

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εμπόρους της Πάτρας και τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, ανακοινώνουμε τη δημιουργία της νέας παράταξης «Σύγχρονο Εμπόριο» στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία γεννήθηκε από την ανάγκη για μια σύγχρονη, ανεξάρτητη και ουσιαστική εκπροσώπηση του εμπορικού κόσμου. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η διαφάνεια στη λειτουργία του Συλλόγου και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων, ρεαλιστικών προτάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Το εμπόριο της πόλης μας αλλάζει.

Δέχεται καθημερινά έντονες πιέσεις, προκλήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ οι δυσκολίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνονται ραγδαία. Σε αυτό το περιβάλλον δεν χωρούν αδράνεια και εσωστρέφεια· απαιτείται παρουσία, διεκδίκηση και καθαρός λόγος. Πιστεύουμε σε έναν Εμπορικό Σύλλογο ενεργό, ανοιχτό στα μέλη του, με στρατηγική κατεύθυνση και συγκεκριμένο σχέδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Η παράταξή μας είναι ανοιχτή σε όλους τους εμπόρους που επιθυμούν να συμβάλουν δημιουργικά σε αυτή την προσπάθεια. Το «Σύγχρονο Εμπόριο» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο συνεργασίας, σύνθεσης και ευθύνης, μακριά από διαχωριστικές λογικές, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του εμπορικού κόσμου της πόλης μας. Με αίσθημα ευθύνης και με τη δυναμική που μας χαρακτηρίζει, δεσμευόμαστε να είμαστε παρόντες, να διεκδικούμε και να εργαζόμαστε με συνέπεια και σοβαρότητα για ό,τι καλύτερο μπορεί να επιτευχθεί για το πατρινό εμπόριο.

Οι ιδρυτές της παράταξης Αβράμης Γεώργιος Γουρδούπης Παναγιώτης Διονυσάτου Ερμιόνη Παντελής Μιχάλης