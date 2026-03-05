Politico: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για πόλεμο 100 ημερών

Χωρίς να διαφαίνεται κάποια προσπάθεια αποκλιμάκωσης στον ορίζοντα ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ενώ η ένταση επεκτείνεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως ο πόλεμος θα είναι σύντομος λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα διαρκέσει 4 με 5 εβδομάδες, ενώ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε πως δεν πρόκειται για έναν πόλεμο δίχως τέλος.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για έναν μεγαλύτερης διάρκειας με το Ιράν, με το Πεντάγωνο να εξετάζει σχέδιο τουλάχιστον 100 ημερών, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσπαθεί να απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους Αμερικανούς πολίτες μπορεί από τη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο την αποστολή περισσότερων στρατιωτικών στο αρχηγείο της στην Τάμπα της Φλόριντα, προκειμένου να στηρίξουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν για τουλάχιστον 100 ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται η σύγκρουση να φτάσει μέχρι τον Σεπτέμβριο!

Το Πεντάγωνο ήδη προετοιμάζει πόρους για επιχειρήσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων που είχε αναφέρει ο Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αυξάνει τους πόρους για την απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα στην Αθήνα έρχεται επιπλέον προσωπικό για να βοηθήσει Αμερικανούς πολίτες που εγκαταλείπουν τις γύρω περιοχές. Το προσωπικό αναμένεται να παράσχει βοήθεια για ανανέωση διαβατηρίων, οικονομική υποστήριξη για αγορά εισιτηρίων αλλά και προσωρινή στέγαση.

Η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται έντονη κριτική ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για τις συνέπειες του πολέμου που ξεκίνησε μαζί με το Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε τη βασική προειδοποίηση προς Αμερικανούς πολίτες να «αναχωρήσουν άμεσα» από 14 χώρες της περιοχής μόλις τη Δευτέρα, όταν ήδη πολλές πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί λόγω κλειστών εναέριων χώρων.