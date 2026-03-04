Βραχνέικα: Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 8 Μαρτίου

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 στα Βραχνέικα.

Η Πολιτιστική Δράση Βραχνεΐκων σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΔ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας διορτανώνουν αιμοδοσία στο Δημοτικό Σχολείο στα Βραχνέικα, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.

Η εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί σημαντική πράξη απέναντι στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και δεν απαιτεί παρά λίγα λεπτά χρόνου.