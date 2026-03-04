Κύπρος: Οι μισοί επιβάτες της πτήσης που επέστρεψε στην Αθήνα, δεν ξανάφυγαν

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον εναέριο χώρο της Κύπρου, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, με αποτέλεσμα πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα να επιστρέψει αναγκαστικά στην Αθήνα.

Το αεροπλάνο, ενώ πλησίαζε για προσγείωση, άρχισε να πετά κυκλικά πάνω από το νησί και στη συνέχεια έλαβε οδηγία να κατευθυνθεί πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου προσγειώθηκε γύρω στις 10:50.

Παρότι αργότερα η πτήση πραγματοποιήθηκε κανονικά, περίπου οι μισοί επιβάτες δεν επιβιβάστηκαν ξανά, καθώς εξέφρασαν φόβους για πιθανή όξυνση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Μια επιβάτιδα περιέγραψε τις στιγμές της αναστάτωσης στον αέρα, σημειώνοντας ότι ενώ ο πιλότος είχε ήδη ανακοινώσει την προσγείωση, το αεροπλάνο άρχισε ξαφνικά να κυκλώνει την περιοχή. «Μας έβγαλε ανακοίνωση ότι θα κάνουμε κάποιους κύκλους γιατί υπάρχει κάποιο στρατιωτικό συμβάν και θα μας ενημερώσει αν μπορούμε ή όχι να προσγειωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μετά από ένα τέταρτο τους ανακοινώθηκε η επιστροφή στην Αθήνα χωρίς να τους εξηγηθεί ο ακριβής λόγος. Σύμφωνα με την ίδια, περίπου οι μισοί από τους συνεπιβάτες της αποφάσισαν να κατέβουν οριστικά στην Αθήνα.

«Πολύ επίφοβο, προτιμώ να μείνω εδώ πέρα»

Ένας άλλος ταξιδιώτης εξήγησε πως η απόφασή του να μην συνεχίσει το ταξίδι ήταν καθαρά θέμα ασφάλειας, καθώς θεωρεί την κατάσταση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εξαιρετικά επίφοβη και «risky». Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση δεύτερου επιβάτη, ο οποίος τόνισε πως μετά την οδηγία που έλαβαν στον αέρα ότι η προσγείωση είναι αδύνατη, προτίμησε να παραμείνει στην Ελλάδα. «Ήρθε μια οδηγία ότι δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Στο τέλος μας είπαν ότι θα γυρίσουμε πίσω ενώ κάναμε μια περιστροφή πάνω από την Κύπρο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως μετά από αυτή την εμπειρία προτιμά να μην ρισκάρει την επιστροφή του στη μεγαλόνησο.