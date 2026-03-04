Back to Top
Πάτρα: Ανδρέας Ηλιάδης: "Η ζωή νίκησε τον θάνατο"- Η χαρμόσυνη είδηση για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα

Η ανάρτηση του Διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας

Μέρα χαράς η σημερινή για τη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Όπως αναφερει ο Διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας Ανδρέας Ηλιάδης τα νέα για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα ειναι καλά.

Σε ανάρτησή του στο facebook έγραψε χαρακτηριστικά:

Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας
Η ζωή νίκησε τον θάνατο....μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΎ
Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος
Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από δω και πέρα μόνο χαρές

