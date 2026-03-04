Πάτρα: Γεφύρι της Άρτας οι εργασίες για το 12ο Δημοτικό Σχολείο- Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για μαθητές και γονείς- Η εμπλοκή με την Αρχαιολογική

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο, στην πλατεία Βουδ, είχε κατεδαφιστεί μετά τον σεισμό του 2008, όταν κρίθηκε σεισμόπληκτο και η ανέγερση του νέου κτιρίου παραμένει «στον αέρα», καθώς εξαρτάται από τα -πιθανώς νέα- ευρήματα που μπορεί να αποκαλυφθούν στο υπέδαφος του οικοπέδου.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Παναγιώτης Μελάς, Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, «εμείς από την πλευρά μας ολοκληρώσαμε, τώρα άρχισε τις ανασκαφές η Αρχαιολογική Υπηρεσία». Το τελευταίο διάστημα οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν αναστείλει τις εργασίες, αλλά «τώρα που έφτιαξε ο καιρός, υπάρχει μηχάνημα στο σημείο και προχωράμε».

Ο κ. Μελάς επισημαίνει ότι «υπήρχε μια ένσταση από τον ανάδοχο», τονίζοντας όμως πως «θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «προχωράμε, παλεύουμε σε αρνητικό περιθώριο», αναγνωρίζοντας ότι τα χρονικά όρια είναι πλέον ιδιαίτερα πιεστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι πρόκειται για έργα που εκκρεμούν εδώ και πολλά χρόνια, δίνοντας έμφαση στη σημασία της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων. «Για μένα προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε τα αρχαία μνημεία, εφόσον βρέθηκαν στον χώρο και ταυτόχρονα να προχωρήσουμε με τα έργα», σημειώνει.

Τα παιδιά του 12ου Δημοτικού Σχολείου μετακινούνται καθημερινά με πούλμαν στο προσωρινό σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, στην οδό Ανθείας, κοντά στην πρώην ΑΒΕΞ, αρκετά μακριά από τη φυσική τους έδρα. Η κατάσταση αυτή προκαλεί καθημερινή ταλαιπωρία σε μαθητές και γονείς, οι οποίοι περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή στο κανονικό σχολικό κτίριο. Κάποιοι από τους σημερινούς μαθητές πιθανότατα δεν θα προλάβουν να φοιτήσουν στο νέο κτίριο, καθώς όταν παραδοθεί, θα έχουν ήδη ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Δημοτικό.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3.403.800 ευρώ, ενώ έχουν ήδη διαλυθεί δύο προηγούμενες συμβάσεις με αναδόχους για τον ίδιο λόγο. Στον χώρο του σχολείου έχουν ήδη αποκαλυφθεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τη Ρωμαϊκή Περίοδο και την Ύστερη Αρχαιότητα και δεν αποκλείεται η περαιτέρω ανασκαφή να μειώσει τον περιβάλλοντα χώρο του νέου σχολικού κτιρίου.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, «αρχικός στόχος ήταν η ολοκλήρωση έως τον Σεπτέμβριο». Όμως, όπως παραδέχεται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, «όσο περνά ο χρόνος η επίτευξη αυτού του στόχου καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη, με την πορεία του έργου να παραμένει στενά συνδεδεμένη τόσο με την εξέλιξη των ανασκαφών όσο και με τις διοικητικές εκκρεμότητες».